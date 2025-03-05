05 марта 2025

Фура с фруктами перевернулась на М11, движение в сторону Москвы затруднено

© Служба новостей «URA.RU»
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На дорогу высыпались коробки и фрукты, произошел разлив топлива
На дорогу высыпались коробки и фрукты, произошел разлив топлива Фото:

На 678-м километре трассы М11 под Санкт-Петербургом в направлении Москвы грузовой опрокинулся автомобиль, перевозивший фрукты. Полностью перекрыты три полосы движения. 

«Грузовик с фруктами перевернулся и забаррикадировал три полосы на 678-м километре трассы М11», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». В результате ДТП на дорогу высыпались коробки и фрукты, произошел разлив топлива.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники дорожных служб и экстренные службы. Пробка в сторону Москвы уже достигла нескольких километров, и, по прогнозам специалистов, затруднения в движении могут сохраняться в течение нескольких часов.

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На 678-м километре трассы М11 под Санкт-Петербургом в направлении Москвы грузовой опрокинулся автомобиль, перевозивший фрукты. Полностью перекрыты три полосы движения.  «Грузовик с фруктами перевернулся и забаррикадировал три полосы на 678-м километре трассы М11», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». В результате ДТП на дорогу высыпались коробки и фрукты, произошел разлив топлива. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники дорожных служб и экстренные службы. Пробка в сторону Москвы уже достигла нескольких километров, и, по прогнозам специалистов, затруднения в движении могут сохраняться в течение нескольких часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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