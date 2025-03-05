Фура с фруктами перевернулась на М11, движение в сторону Москвы затруднено

На 678-м километре трассы М11 под Санкт-Петербургом в направлении Москвы грузовой опрокинулся автомобиль, перевозивший фрукты. Полностью перекрыты три полосы движения.
«Грузовик с фруктами перевернулся и забаррикадировал три полосы на 678-м километре трассы М11», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». В результате ДТП на дорогу высыпались коробки и фрукты, произошел разлив топлива.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники дорожных служб и экстренные службы. Пробка в сторону Москвы уже достигла нескольких километров, и, по прогнозам специалистов, затруднения в движении могут сохраняться в течение нескольких часов.
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