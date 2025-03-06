Россия планирует построить в Белоруссии завод по производству БПЛА

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Россия уже обсуждает с Белоруссией возможную сделку, заявил Орешкин
Россия уже обсуждает с Белоруссией возможную сделку, заявил Орешкин Фото:

Россия планирует построить завод по производству беспилотников в Белоруссии. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Базовое предложение — строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тысяч единиц беспилотников ежегодно», — передает слова Орешкина издание «СБ. Беларусь сегодня». Он отметил, что это предложение уже обсуждается с белорусской стороной.

Орешкин акцентировал внимание на необходимости создания собственного производства БПЛА в Белоруссии для повышения суверенитета экономики и безопасности страны, а также упомянул о важности использования российских технологических решений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно ознакомился с выставкой новейших российских беспилотных систем.

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Россия планирует построить завод по производству беспилотников в Белоруссии. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. «Базовое предложение — строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тысяч единиц беспилотников ежегодно», — передает слова Орешкина издание «СБ. Беларусь сегодня». Он отметил, что это предложение уже обсуждается с белорусской стороной. Орешкин акцентировал внимание на необходимости создания собственного производства БПЛА в Белоруссии для повышения суверенитета экономики и безопасности страны, а также упомянул о важности использования российских технологических решений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно ознакомился с выставкой новейших российских беспилотных систем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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