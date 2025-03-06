Россия планирует построить в Белоруссии завод по производству БПЛА

Россия планирует построить завод по производству беспилотников в Белоруссии. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Базовое предложение — строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тысяч единиц беспилотников ежегодно», — передает слова Орешкина издание «СБ. Беларусь сегодня». Он отметил, что это предложение уже обсуждается с белорусской стороной.
Орешкин акцентировал внимание на необходимости создания собственного производства БПЛА в Белоруссии для повышения суверенитета экономики и безопасности страны, а также упомянул о важности использования российских технологических решений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно ознакомился с выставкой новейших российских беспилотных систем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.