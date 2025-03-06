Стало известно, когда на улицах Екатеринбурга появятся электросамокаты

Электросамокаты вновь появятся на улицах Екатеринбурга, как только на тротуарах не будет гололеда и растает снег. Сервисы планируют запуск в конце марта-начале апреля. О том, как идет подготовка к новому сезону, URA.RU рассказали в пресс-службах кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент».
«Как только погода позволит, самокаты вернутся на улицы города. В прошлом году это произошло 30 марта, надеемся, что в этом году потепление произойдет раньше», — поделились в сервисе Whoosh. Там отметили, что восстановительные и ремонтные мероприятия завершены, а самокаты готовы к новому сезону. Однако на улицах города они появятся, только когда растает снег.
В кикшеринговой компании «МТС Юрент» также ожидают, когда столбик термометра зафиксируется на отметке «плюс», растает снег и не будет гололеда. Самокаты на данный момент проходят техническую диагностику и проверку на исправность электроники.
«В Екатеринбурге мы пока готовимся к запуску в апреле, но финальное решение будем принимать исходя из погоды. Важно, чтобы на самокатах было безопасно передвигаться по городу», — отметили в пресс-службе сервиса.
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