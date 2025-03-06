Стало известно, когда на улицах Екатеринбурга появятся электросамокаты

Электросамокаты вернут на улицы Екатеринбурга, когда растает снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты планируют вернуть, как только на тротуарах растает снег
Самокаты планируют вернуть, как только на тротуарах растает снег Фото:

Электросамокаты вновь появятся на улицах Екатеринбурга, как только на тротуарах не будет гололеда и растает снег. Сервисы планируют запуск в конце марта-начале апреля. О том, как идет подготовка к новому сезону, URA.RU рассказали в пресс-службах кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент». 

«Как только погода позволит, самокаты вернутся на улицы города. В прошлом году это произошло 30 марта, надеемся, что в этом году потепление произойдет раньше», — поделились в сервисе Whoosh. Там отметили, что восстановительные и ремонтные мероприятия завершены, а самокаты готовы к новому сезону. Однако на улицах города они появятся, только когда растает снег. 

В кикшеринговой компании «МТС Юрент» также ожидают, когда столбик термометра зафиксируется на отметке «плюс», растает снег и не будет гололеда. Самокаты на данный момент проходят техническую диагностику и проверку на исправность электроники. 

«В Екатеринбурге мы пока готовимся к запуску в апреле, но финальное решение будем принимать исходя из погоды. Важно, чтобы на самокатах было безопасно передвигаться по городу», — отметили в пресс-службе сервиса. 

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Электросамокаты вновь появятся на улицах Екатеринбурга, как только на тротуарах не будет гололеда и растает снег. Сервисы планируют запуск в конце марта-начале апреля. О том, как идет подготовка к новому сезону, URA.RU рассказали в пресс-службах кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент».  «Как только погода позволит, самокаты вернутся на улицы города. В прошлом году это произошло 30 марта, надеемся, что в этом году потепление произойдет раньше», — поделились в сервисе Whoosh. Там отметили, что восстановительные и ремонтные мероприятия завершены, а самокаты готовы к новому сезону. Однако на улицах города они появятся, только когда растает снег.  В кикшеринговой компании «МТС Юрент» также ожидают, когда столбик термометра зафиксируется на отметке «плюс», растает снег и не будет гололеда. Самокаты на данный момент проходят техническую диагностику и проверку на исправность электроники.  «В Екатеринбурге мы пока готовимся к запуску в апреле, но финальное решение будем принимать исходя из погоды. Важно, чтобы на самокатах было безопасно передвигаться по городу», — отметили в пресс-службе сервиса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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