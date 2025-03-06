Власти Украины сжалились над журналистами и артистами и отпустили за границу

Украинские власти решили разрешить выезд за границу артистам и журналистам, подлежащим призыву. Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
«Государственная пограничная служба Украины официально разрешила артистам и журналистам, подлежащим призыву, выезжать за границу», — говорится в сообщении официального telegram-канала украинского ведомства. Там добавили, что это разрешается при выполнении определенных условий.
Государственная пограничная служба сообщает, что мужчинам 18—60 лет, работающим в культуре и информации, для выезда за рубеж необходимо предоставить письмо от министерства культуры или министерства цифровой трансформации, приглашение от иностранной организации (с переводом на украинский) и военно-учетный документ. Без подтверждения цели поездки выезд будет запрещен. Ранее украинские власти ограничили выезд для этих категорий из-за случаев, когда призывники не возвращались.
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