Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам план по перевооружению Европы на 800 млрд евро. Он включает в себя инвестиции в оборону и поставки оружия Киеву для продолжения боевых действий.
«...Я сегодня представлю европейским лидерам план по перевооружению Европы на 800 миллиардов евро инвестиций в область обороны… Это послужит делу перевооружения Европы и вооружения Украины для продолжения боевых действий», — заявила фон дер Ляйен перед началом в Брюсселе специального саммита по Украине и европейской обороне и безопасности. Ее слова приводит РИА Новости. Она также добавила, что Европа находится «в опасности», поэтому Украина должна иметь возможность самостоятельно защищаться.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию и вовлекают НАТО в конфликт. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, так как занимаются подготовкой кадров для Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам. Комментируя заявления французского лидера Эммануэля Макрона об угрозе со стороны России, Песков указал на замалчивание продвижения военной инфраструктуры НАТО к границам РФ и законные опасения России в связи с этим.
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