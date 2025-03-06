Премьер-министр Польши: Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ

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Туск заявил, что гонку вооружений якобы спровоцировала Россия
Туск заявил, что гонку вооружений якобы спровоцировала Россия Фото:

Европе необходимо вступить в гонку вооружений и одержать в ней победу в свете текущих вызовов, включая конфликт на Украине и новый подход США к Европе. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений», — заявил Туск по прибытии на саммит ЕС. Его слова приводит РИА Новости.

Премьер Польши также добавил, что ключевыми вызовами для европейских стран являются текущий конфликт в Украине, новый подход американской администрации к Европе и гонка вооружений, якобы инициированная Россией. Туск заявил, что Европа должна принять этот вызов и уверенно двигаться к его преодолению.

Он выразил уверенность, что Европе удастся выиграть эту гонку вооружений и, тем самым, повысить свою безопасность. Премьер отметил, что Европа готова к борьбе за свою безопасность, предполагая, что страны должны начать вооружаться быстрее и более эффективно.

Тукс призвал незамедлительно начать этот процесс, при этом признал, что ситуация в настоящее время является очень сложной и порой не дает поводов для оптимизма. В заключение он заявил о важности консолидации усилий европейских государств для укрепления обороноспособности региона в условиях растущих угроз.

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Европе необходимо вступить в гонку вооружений и одержать в ней победу в свете текущих вызовов, включая конфликт на Украине и новый подход США к Европе. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений», — заявил Туск по прибытии на саммит ЕС. Его слова приводит РИА Новости. Премьер Польши также добавил, что ключевыми вызовами для европейских стран являются текущий конфликт в Украине, новый подход американской администрации к Европе и гонка вооружений, якобы инициированная Россией. Туск заявил, что Европа должна принять этот вызов и уверенно двигаться к его преодолению. Он выразил уверенность, что Европе удастся выиграть эту гонку вооружений и, тем самым, повысить свою безопасность. Премьер отметил, что Европа готова к борьбе за свою безопасность, предполагая, что страны должны начать вооружаться быстрее и более эффективно. Тукс призвал незамедлительно начать этот процесс, при этом признал, что ситуация в настоящее время является очень сложной и порой не дает поводов для оптимизма. В заключение он заявил о важности консолидации усилий европейских государств для укрепления обороноспособности региона в условиях растущих угроз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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