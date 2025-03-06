Захарова объяснила Украине гнусную позицию Запада

Захарова: ЕС больше волнует внутренняя солидарность, чем помощь Киеву
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Запад больше думает о себе, заявила Захарова
Запад больше думает о себе, заявила Захарова Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Главной задачей Запада является не спасение Украины, а поддержание трансатлантической солидарности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сложилось впечатление, что всех заботило не спасение агонизирующего киевского режима, а сохранение трансатлантической солидарности», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что по итогам встречи западных лидеров в Лондоне не было видно стремления присоединиться к коалиции для помощи Украине.

2 марта в Лондоне прошел неформальный саммит европейских лидеров по Украине и безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил о намерении создать коалицию для защиты украинской сделки и обеспечения мира. Великобритания и Франция скоро представят президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс» для возможного размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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Главной задачей Запада является не спасение Украины, а поддержание трансатлантической солидарности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сложилось впечатление, что всех заботило не спасение агонизирующего киевского режима, а сохранение трансатлантической солидарности», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что по итогам встречи западных лидеров в Лондоне не было видно стремления присоединиться к коалиции для помощи Украине. 2 марта в Лондоне прошел неформальный саммит европейских лидеров по Украине и безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил о намерении создать коалицию для защиты украинской сделки и обеспечения мира. Великобритания и Франция скоро представят президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс» для возможного размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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