Захарова объяснила Украине гнусную позицию Запада

Главной задачей Запада является не спасение Украины, а поддержание трансатлантической солидарности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сложилось впечатление, что всех заботило не спасение агонизирующего киевского режима, а сохранение трансатлантической солидарности», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что по итогам встречи западных лидеров в Лондоне не было видно стремления присоединиться к коалиции для помощи Украине.
2 марта в Лондоне прошел неформальный саммит европейских лидеров по Украине и безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил о намерении создать коалицию для защиты украинской сделки и обеспечения мира. Великобритания и Франция скоро представят президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс» для возможного размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.
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