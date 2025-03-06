Челябинцы выстроились в очереди за косметикой к 8 Марта. Фото

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В преддверии 8 марта челябинцы массово закупаются косметикой
В преддверии 8 марта челябинцы массово закупаются косметикой Фото:

В Челябинске покупатели выстроились в огромные очереди в магазине «Золотое яблоко». Как сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог», в преддверии 8 Марта клиенты столпились в одном из самых крупных косметических магазинов.

«Очереди в „Золотом яблоке“ уже начались. Страшно представить, что будет завтра», — сообщает «Челябинск, который смог».

Та же ситуация наблюдается в Екатеринбурге. Об этом ранее сообщал telegram-канал «Екатское чтиво».

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В Челябинске покупатели выстроились в огромные очереди в магазине «Золотое яблоко». Как сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог», в преддверии 8 Марта клиенты столпились в одном из самых крупных косметических магазинов. «Очереди в „Золотом яблоке“ уже начались. Страшно представить, что будет завтра», — сообщает «Челябинск, который смог». Та же ситуация наблюдается в Екатеринбурге. Об этом ранее сообщал telegram-канал «Екатское чтиво».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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