В преддверии 8 марта челябинцы массово закупаются косметикой
В Челябинске покупатели выстроились в огромные очереди в магазине «Золотое яблоко». Как сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог», в преддверии 8 Марта клиенты столпились в одном из самых крупных косметических магазинов.
«Очереди в „Золотом яблоке“ уже начались. Страшно представить, что будет завтра», — сообщает «Челябинск, который смог».
Та же ситуация наблюдается в Екатеринбурге. Об этом ранее сообщал telegram-канал «Екатское чтиво».
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