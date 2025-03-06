Детский омбудсмен приехала в ЯНАО с инспекцией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Львова-Белова приехала на Ямал
Мария Львова-Белова приехала на Ямал Фото:

В ЯНАО с инспекцией приехала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Омбудсмен намерена посетить детские дома, ознакомиться с практикой региона. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Мы сегодня со Всероссийской инспекцией системы профилактики социального сиротства работаем в Ямало-Ненецком автономном округе. Изучим успешные практики региона, разберем, как эффективнее помогать семьям с детьми», — написала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО с инспекцией приехала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Омбудсмен намерена посетить детские дома, ознакомиться с практикой региона. Об этом она сообщила в соцсетях. «Мы сегодня со Всероссийской инспекцией системы профилактики социального сиротства работаем в Ямало-Ненецком автономном округе. Изучим успешные практики региона, разберем, как эффективнее помогать семьям с детьми», — написала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...