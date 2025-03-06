Мария Львова-Белова приехала на Ямал
В ЯНАО с инспекцией приехала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Омбудсмен намерена посетить детские дома, ознакомиться с практикой региона. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Мы сегодня со Всероссийской инспекцией системы профилактики социального сиротства работаем в Ямало-Ненецком автономном округе. Изучим успешные практики региона, разберем, как эффективнее помогать семьям с детьми», — написала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале.
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