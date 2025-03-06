В Челябинске в бизнес-центре «Аркаим-плаза» на улице Карла Маркса на продажу выставили офис Т-банка за 198,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале о недвижимости.
«Объект расположен на 1, 5, 6 этажах в 10-этажном здании. Помещение с отделкой. Здание относится к типу бизнес-центра, построено в 2016 году», — сообщается на сайте «Росэлторг».
Также продается участок площадью 3,7 тысячи квадратных метров в общей собственности с 1/10 доли. Офис продается с обязательным условием обратной аренды на срок пять лет.
В объявлении указано, что в здании сделан хороший ремонт. Продавец отметил и удобную инфраструктуру, поскольку бизнес-центр находится в центре города.
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