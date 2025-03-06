Губернатор Кухарук встретился с послом Мексики в Ханты-Мансийске

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился с чрезвычайным и полномочным послом из Мексики Эдуардо Вильегасом Мехиасом. На площадке фестиваля кинодебютов «Дух Огня» стороны договорились развивать сотрудничество между Югрой и латиноамериканским государством в сфере информационных технологий, экономике и культуре.
«Губернатор и господин посол обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инновационной и культурной сферах. Югра и Мексика — партнеры. В Ханты-Мансийский автономный округ из Мексики поставляются медицинские и оптические инструменты, аппаратура для звука и видеозаписи, оборудование для электрических машин», — сообщается на сайте правительства.
Кухарук отметил, что между Югрой и Мексикой наращивается товарооборот. Кроме того, регион заинтересован в сотрудничестве с зарубежными партнерами в сфере нефтедобычи и совместно развивать цифровые проекты, например, такие, как IT-стойбище и стойбищная школа-сад для удаленных районов Мексики.
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