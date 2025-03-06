Что нужно знать каждому рыболову в 2025 году: новые правила и готовящиеся изменения

Правила рыбалки в 2025 году и штрафы за их нарушение
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В 2025 году важно помнить и соблюдать правила рыбалки
В 2025 году важно помнить и соблюдать правила рыбалки Фото:

В 2025 году в России вступают в силу обновленные правила любительского и спортивного рыболовства. Они направлены на сохранение водных биоресурсов и обеспечение устойчивого развития рыбной отрасли. Пресс-служба Росрыболовства РФ в ответе на официальный запрос URA.RU рассказала об основных изменениях в правилах, лимитах вылова, запретных сроках и штрафах за незаконную рыбалку в 2025 году.

Правила рыбалки в 2025 году

Электронные путевки и лимиты вылова

Одно из главных нововведений в 2025 году — обязательные электронные путевки для всех видов любительского рыболовства. Система позволит контролировать вылов и предотвращать браконьерство. Путевки можно будет оформить через портал Госуслуг.

Также ужесточаются суточные нормы вылова для рыбаков-любителей:

  • Для осетровых видов рыб вводится полный запрет, нарушение которого грозит уголовной ответственностью.
  • Для хищных видов (щука, окунь) лимит составит не более 5 особей в сутки.
  • Для «мирных» рыб (карп, лещ) разрешено выловить не более 10 кг в день.

Запрещенные снасти и орудия лова

С 2025 года правила ужесточают требования к орудиям и снастям для рыбалки. Все новые средства лова перед применением должны пройти экспертизу и получить код в специальной системе мониторинга.

Под полным запретом оказываются:

  • Электроловильные устройства («электроудочки»)
  • Многозубцы и «кошки»
  • Поплавочные удочки с количеством крючков более трех
  • Сети в регионах, где это запрещено (исключения есть для некоторых районов Сибири и Дальнего Востока)

Сроки запрета на рыбалку по регионам в 2025

В нерестовый период рыбалка в большинстве регионов будет ограничена или полностью запрещена. Сроки зависят от климата, погодных условий и особенностей конкретных водоемов.

Например, в 2025 году будут действовать такие запреты:

Центральный федеральный округ — Волга: с 1 мая по 15 июня Ока: с 10 мая по 20 июня Другие реки: с 15 мая по 10 июня

Северо-Западный федеральный округ — Ладожское озеро: с 1 апреля по 15 июня Онежское озеро: с 15 апреля по 10 июня Балтийское море: сезонный запрет на вылов сига с 1 октября по 31 декабря

Приволжский федеральный округ — Кама: с 1 мая по 15 июня Вятка: с 10 мая по 20 июня Чебоксарское водохранилище: с 1 мая по 15 июня

Уральский федеральный округ — Тагил: с 15 мая по 10 июня Исеть: с 1 мая по 15 июня Тургояк: с 1 апреля по 15 июня

Южный федеральный округ — Дон: с 1 мая по 15 июня Азовское море: сезонный запрет на вылов камбалы с 1 марта по 31 мая Черное море: запрет на вылов анчоуса с 1 октября по 31 декабря

Сибирский федеральный округ — Енисей: с 1 мая по 15 июня Обь: с 10 мая по 20 июня Ангаро-Байкальский бассейн: круглогодичные ограничения

Дальневосточный федеральный округ — Амур: с 1 мая по 15 июня Охотское море: сезонный запрет на вылов минтая с 1 сентября по 31 октября Сахалинские реки: дополнительные ограничения на вылов лососевых

Планируемые изменения в правилах рыбалки в 2025 году

Росрыболовство анонсировало и другие изменения в сфере любительской рыбалки:

  • Пересмотр списка рыб, для которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). Из него исключат, например, чехонь в Калининградском заливе и лосося на Балтике.
  • Новые принципы регулирования любительского рыболовства во внутренних водоемах, направленные на предотвращение истощения запасов.
  • Введение проактивного формата выдачи разрешений на вылов рыбы — при соблюдении рыбаками правил документы будут продлеваться автоматически.
  • Увеличение объемов выпуска молоди ценных видов рыб в рамках программы воспроизводства, в частности — атлантического лосося Онежского озера.
  • Реализация программы восстановления нельмы, муксуна и чира в Обь-Иртышском бассейне.

Штрафы за нарушения правил рыбалки в 2025 году

  • Незаконная добыча рыбы грозит нарушителям следующими штрафами:
  • Рыбалка без путевки, с превышением лимитов или в запретные сроки: от 2 до 5 тысяч рублей.
  • Применение запрещенных орудий лова: от 5 до 10 тысяч рублей.
  • Вылов особо ценных видов (осетровые): административная ответственность с конфискацией снастей.

Советы для правильной и безопасной рыбалки

Чтобы получать от рыбалки только положительные эмоции и трофеи, а не протоколы и повестки в суд, стоит неукоснительно соблюдать правила рыболовства. Вот несколько простых советов, которые помогут остаться в рамках закона:

  1. Всегда носите с собой паспорт или другое удостоверение личности. Они понадобятся при проверке инспекторами рыбоохраны.
  2. Заранее узнайте о действующих запретах и ограничениях в вашем регионе. Правила могут меняться из года в год.
  3. Не превышайте разрешенные нормы вылова и размеры рыб. Если попалась мелочь или лимит исчерпан — отпускайте улов обратно в воду.
  4. Используйте только разрешенные орудия и способы лова. Держите подальше сети, электроудочки и прочие браконьерские снасти.
  5. Не оставляйте следов своего пребывания на водоеме — мусора, кострищ, порубок. Сохраняйте природу для потомков.

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В 2025 году в России вступают в силу обновленные правила любительского и спортивного рыболовства. Они направлены на сохранение водных биоресурсов и обеспечение устойчивого развития рыбной отрасли. Пресс-служба Росрыболовства РФ в ответе на официальный запрос URA.RU рассказала об основных изменениях в правилах, лимитах вылова, запретных сроках и штрафах за незаконную рыбалку в 2025 году. Правила рыбалки в 2025 году Электронные путевки и лимиты вылова Одно из главных нововведений в 2025 году — обязательные электронные путевки для всех видов любительского рыболовства. Система позволит контролировать вылов и предотвращать браконьерство. Путевки можно будет оформить через портал Госуслуг. Также ужесточаются суточные нормы вылова для рыбаков-любителей: Запрещенные снасти и орудия лова С 2025 года правила ужесточают требования к орудиям и снастям для рыбалки. Все новые средства лова перед применением должны пройти экспертизу и получить код в специальной системе мониторинга. Под полным запретом оказываются: Сроки запрета на рыбалку по регионам в 2025 В нерестовый период рыбалка в большинстве регионов будет ограничена или полностью запрещена. Сроки зависят от климата, погодных условий и особенностей конкретных водоемов. Например, в 2025 году будут действовать такие запреты: Центральный федеральный округ — Волга: с 1 мая по 15 июня Ока: с 10 мая по 20 июня Другие реки: с 15 мая по 10 июня Северо-Западный федеральный округ — Ладожское озеро: с 1 апреля по 15 июня Онежское озеро: с 15 апреля по 10 июня Балтийское море: сезонный запрет на вылов сига с 1 октября по 31 декабря Приволжский федеральный округ — Кама: с 1 мая по 15 июня Вятка: с 10 мая по 20 июня Чебоксарское водохранилище: с 1 мая по 15 июня Уральский федеральный округ — Тагил: с 15 мая по 10 июня Исеть: с 1 мая по 15 июня Тургояк: с 1 апреля по 15 июня Южный федеральный округ — Дон: с 1 мая по 15 июня Азовское море: сезонный запрет на вылов камбалы с 1 марта по 31 мая Черное море: запрет на вылов анчоуса с 1 октября по 31 декабря Сибирский федеральный округ — Енисей: с 1 мая по 15 июня Обь: с 10 мая по 20 июня Ангаро-Байкальский бассейн: круглогодичные ограничения Дальневосточный федеральный округ — Амур: с 1 мая по 15 июня Охотское море: сезонный запрет на вылов минтая с 1 сентября по 31 октября Сахалинские реки: дополнительные ограничения на вылов лососевых Планируемые изменения в правилах рыбалки в 2025 году Росрыболовство анонсировало и другие изменения в сфере любительской рыбалки: Штрафы за нарушения правил рыбалки в 2025 году Советы для правильной и безопасной рыбалки Чтобы получать от рыбалки только положительные эмоции и трофеи, а не протоколы и повестки в суд, стоит неукоснительно соблюдать правила рыболовства. Вот несколько простых советов, которые помогут остаться в рамках закона:
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