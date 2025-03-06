Что нужно знать каждому рыболову в 2025 году: новые правила и готовящиеся изменения

В 2025 году в России вступают в силу обновленные правила любительского и спортивного рыболовства. Они направлены на сохранение водных биоресурсов и обеспечение устойчивого развития рыбной отрасли. Пресс-служба Росрыболовства РФ в ответе на официальный запрос URA.RU рассказала об основных изменениях в правилах, лимитах вылова, запретных сроках и штрафах за незаконную рыбалку в 2025 году.
Правила рыбалки в 2025 году
Электронные путевки и лимиты вылова
Одно из главных нововведений в 2025 году — обязательные электронные путевки для всех видов любительского рыболовства. Система позволит контролировать вылов и предотвращать браконьерство. Путевки можно будет оформить через портал Госуслуг.
Также ужесточаются суточные нормы вылова для рыбаков-любителей:
- Для осетровых видов рыб вводится полный запрет, нарушение которого грозит уголовной ответственностью.
- Для хищных видов (щука, окунь) лимит составит не более 5 особей в сутки.
- Для «мирных» рыб (карп, лещ) разрешено выловить не более 10 кг в день.
Запрещенные снасти и орудия лова
С 2025 года правила ужесточают требования к орудиям и снастям для рыбалки. Все новые средства лова перед применением должны пройти экспертизу и получить код в специальной системе мониторинга.
Под полным запретом оказываются:
- Электроловильные устройства («электроудочки»)
- Многозубцы и «кошки»
- Поплавочные удочки с количеством крючков более трех
- Сети в регионах, где это запрещено (исключения есть для некоторых районов Сибири и Дальнего Востока)
Сроки запрета на рыбалку по регионам в 2025
В нерестовый период рыбалка в большинстве регионов будет ограничена или полностью запрещена. Сроки зависят от климата, погодных условий и особенностей конкретных водоемов.
Например, в 2025 году будут действовать такие запреты:
Центральный федеральный округ — Волга: с 1 мая по 15 июня Ока: с 10 мая по 20 июня Другие реки: с 15 мая по 10 июня
Северо-Западный федеральный округ — Ладожское озеро: с 1 апреля по 15 июня Онежское озеро: с 15 апреля по 10 июня Балтийское море: сезонный запрет на вылов сига с 1 октября по 31 декабря
Приволжский федеральный округ — Кама: с 1 мая по 15 июня Вятка: с 10 мая по 20 июня Чебоксарское водохранилище: с 1 мая по 15 июня
Уральский федеральный округ — Тагил: с 15 мая по 10 июня Исеть: с 1 мая по 15 июня Тургояк: с 1 апреля по 15 июня
Южный федеральный округ — Дон: с 1 мая по 15 июня Азовское море: сезонный запрет на вылов камбалы с 1 марта по 31 мая Черное море: запрет на вылов анчоуса с 1 октября по 31 декабря
Сибирский федеральный округ — Енисей: с 1 мая по 15 июня Обь: с 10 мая по 20 июня Ангаро-Байкальский бассейн: круглогодичные ограничения
Дальневосточный федеральный округ — Амур: с 1 мая по 15 июня Охотское море: сезонный запрет на вылов минтая с 1 сентября по 31 октября Сахалинские реки: дополнительные ограничения на вылов лососевых
Планируемые изменения в правилах рыбалки в 2025 году
Росрыболовство анонсировало и другие изменения в сфере любительской рыбалки:
- Пересмотр списка рыб, для которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). Из него исключат, например, чехонь в Калининградском заливе и лосося на Балтике.
- Новые принципы регулирования любительского рыболовства во внутренних водоемах, направленные на предотвращение истощения запасов.
- Введение проактивного формата выдачи разрешений на вылов рыбы — при соблюдении рыбаками правил документы будут продлеваться автоматически.
- Увеличение объемов выпуска молоди ценных видов рыб в рамках программы воспроизводства, в частности — атлантического лосося Онежского озера.
- Реализация программы восстановления нельмы, муксуна и чира в Обь-Иртышском бассейне.
Штрафы за нарушения правил рыбалки в 2025 году
- Незаконная добыча рыбы грозит нарушителям следующими штрафами:
- Рыбалка без путевки, с превышением лимитов или в запретные сроки: от 2 до 5 тысяч рублей.
- Применение запрещенных орудий лова: от 5 до 10 тысяч рублей.
- Вылов особо ценных видов (осетровые): административная ответственность с конфискацией снастей.
Советы для правильной и безопасной рыбалки
Чтобы получать от рыбалки только положительные эмоции и трофеи, а не протоколы и повестки в суд, стоит неукоснительно соблюдать правила рыболовства. Вот несколько простых советов, которые помогут остаться в рамках закона:
- Всегда носите с собой паспорт или другое удостоверение личности. Они понадобятся при проверке инспекторами рыбоохраны.
- Заранее узнайте о действующих запретах и ограничениях в вашем регионе. Правила могут меняться из года в год.
- Не превышайте разрешенные нормы вылова и размеры рыб. Если попалась мелочь или лимит исчерпан — отпускайте улов обратно в воду.
- Используйте только разрешенные орудия и способы лова. Держите подальше сети, электроудочки и прочие браконьерские снасти.
- Не оставляйте следов своего пребывания на водоеме — мусора, кострищ, порубок. Сохраняйте природу для потомков.
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