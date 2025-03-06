В Госдуме предупредили о демографической угрозе к 2036 году

К 2036 году в России число женщин репродуктивного возраста может сократиться на три миллиона. Об этом заявила депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Татьяна Ларионова.
«К 2036 году число женщин репродуктивного возраста в РФ может снизиться на три миллиона», — заявила Ларионова на форуме «Сила женщин Татарстана». Ее слова приводит «Коммерсант».
Она подчеркнула, что в июне прошлого года рождаемость в России достигла исторического минимума, составив всего 98 600 детей, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений, включая даже годы Великой Отечественной войны. При этом, несмотря на рекордно низкую рождаемость, количество многодетных семей в России выросло с 1 млн в 2010 году до 2,3 млн к середине 2023 года (55,7 тысячи из них в Татарстане). Ларионова подчеркнула, что откладывание рождения детей и ухудшение репродуктивного здоровья создают риски для демографической стабильности.
Ранее первый замминистра здравоохранения Фисенко заявил, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, несмотря на более высокий суммарный коэффициент рождаемости в 2020-х. Он отметил, что в этом году зафиксирован один из самых низких показателей в истории современной России, но после 2027 года ожидается увеличение рождаемости, а с 2030-х годов — рост абсолютного числа рождений, по прогнозам Росстата, передает RT.
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