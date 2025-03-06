Польша рассмотрит идею отправки бойцов на Украину

Отправка миротворцев на Украину может рассматриваться как возможный способ стабилизации ситуации. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.
«Мы могли бы обсудить отправку миротворцев», — передает слова Дуды «Интерфакс». Он добавил, что ввод миротворцев на украинскую территорию возможно только при согласии обеих сторон конфликта. Он отметил, что подобные меры не являются обязательными, но могут потребоваться после завершения конфликта.
Дуда также отметил, что подписание договора о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном сделает Украину стратегически важной для США. Это приведет к тому, что США будут защищать свои интересы в стране жесткой дипломатией, а не военным присутствием.
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