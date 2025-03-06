Пермяки берут штурмом косметические магазины. Видео

Пермяки выстроились в очереди за косметикой в канун 8 Марта
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Пермяки массово закупаются косметикой
Пермяки массово закупаются косметикой Фото:
новость из сюжета
Россияне готовятся отметить 8 Марта

В Перми покупатели выстроились в огромные очереди в магазине «Золотое яблоко». По сообщению telegram-канала «Большая Пермь», в преддверии 8 Марта клиенты ринулись скупать товары в одной из самых крупных точек сети.

«Сегодня в магазине косметики огромные очереди, а полки пустеют с огромной скоростью. Самые продуманные решили купить подарки к 8 Марта заранее, но, видимо, так решили сделать все», — написано в мессенджере. Подобная картина наблюдается в Екатеринбурге и Челябинске.

Ранее аналитики платформы SuperJob выяснили, какие подарки являются самыми желанными среди пермячек. По результатам опроса в топ выбились путешествия и деньги. 

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В Перми покупатели выстроились в огромные очереди в магазине «Золотое яблоко». По сообщению telegram-канала «Большая Пермь», в преддверии 8 Марта клиенты ринулись скупать товары в одной из самых крупных точек сети. «Сегодня в магазине косметики огромные очереди, а полки пустеют с огромной скоростью. Самые продуманные решили купить подарки к 8 Марта заранее, но, видимо, так решили сделать все», — написано в мессенджере. Подобная картина наблюдается в Екатеринбурге и Челябинске. Ранее аналитики платформы SuperJob выяснили, какие подарки являются самыми желанными среди пермячек. По результатам опроса в топ выбились путешествия и деньги. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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