В Перми покупатели выстроились в огромные очереди в магазине «Золотое яблоко». По сообщению telegram-канала «Большая Пермь», в преддверии 8 Марта клиенты ринулись скупать товары в одной из самых крупных точек сети.
«Сегодня в магазине косметики огромные очереди, а полки пустеют с огромной скоростью. Самые продуманные решили купить подарки к 8 Марта заранее, но, видимо, так решили сделать все», — написано в мессенджере. Подобная картина наблюдается в Екатеринбурге и Челябинске.
Ранее аналитики платформы SuperJob выяснили, какие подарки являются самыми желанными среди пермячек. По результатам опроса в топ выбились путешествия и деньги.
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