В Перми по делу о разжигании ненависти задержан общественный деятель Роман Юшков

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После допроса Романа Юшкова доставили в ИВС
После допроса Романа Юшкова доставили в ИВС Фото:

Пермского общественника Романа Юшкова задержали. Это произошло в рамках уголовного дела по статье о возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства, передает источник в силовых структурах.

«Романа Юшкова 6 марта вызвали на допрос в следственный отдел по Дзержинскому району. Его задержали во второй половине дня, затем доставили в ИВС. Поводом к возбуждению уголовного дела стало опубликованное активистом в 2023 году видео», — пояснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье».

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю пока воздерживаются от комментариев по теме публикации. URA.RU уже писало, что в прошлом году активисту дважды назначался административный арест.

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Пермского общественника Романа Юшкова задержали. Это произошло в рамках уголовного дела по статье о возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства, передает источник в силовых структурах. «Романа Юшкова 6 марта вызвали на допрос в следственный отдел по Дзержинскому району. Его задержали во второй половине дня, затем доставили в ИВС. Поводом к возбуждению уголовного дела стало опубликованное активистом в 2023 году видео», — пояснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю пока воздерживаются от комментариев по теме публикации. URA.RU уже писало, что в прошлом году активисту дважды назначался административный арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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