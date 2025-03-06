США и Украина проведут переговоры в Саудовской Аравии о прекращении огня

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Представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта
Представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта Фото:
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Делегации США и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии для обсуждения вопросов прекращения огня. Об этом сообщает информационное агентство Axios, ссылаясь на источники, близкие к переговорам.

«Предстоящая встреча была запланирована на среду во время телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком», — сообщил один из источников. Планы встречи предусматривают обсуждение ключевых аспектов возможного прекращения огня.

Встреча запланирована в Эр-Рияде, где к делегации США присоединятся такие высокопоставленные дипломаты, как Белый посланник Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио. С украинской стороны переговоры возглавит Андрей Ермак. Также ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Саудовскую Аравию на следующей неделе для встречи с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Как сообщил корреспондент информационного портала Axios Барак Равид, ссылаясь на свои источники, 12 марта запланирована встреча делегаций США и Украины, которая пройдет в Саудовской Аравии, напоминает RT. Дополнительно, накануне Майк Уолтц, помощник президента США по вопросам национальной безопасности, заявил о том, что Вашингтон находится в процессе переговоров с украинским правительством касательно выбора места проведения, времени и состава участников предстоящей встречи. Однако точные даты этих переговоров пока не были указаны.

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Делегации США и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии для обсуждения вопросов прекращения огня. Об этом сообщает информационное агентство Axios, ссылаясь на источники, близкие к переговорам. «Предстоящая встреча была запланирована на среду во время телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком», — сообщил один из источников. Планы встречи предусматривают обсуждение ключевых аспектов возможного прекращения огня. Встреча запланирована в Эр-Рияде, где к делегации США присоединятся такие высокопоставленные дипломаты, как Белый посланник Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио. С украинской стороны переговоры возглавит Андрей Ермак. Также ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Саудовскую Аравию на следующей неделе для встречи с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Как сообщил корреспондент информационного портала Axios Барак Равид, ссылаясь на свои источники, 12 марта запланирована встреча делегаций США и Украины, которая пройдет в Саудовской Аравии, напоминает RT. Дополнительно, накануне Майк Уолтц, помощник президента США по вопросам национальной безопасности, заявил о том, что Вашингтон находится в процессе переговоров с украинским правительством касательно выбора места проведения, времени и состава участников предстоящей встречи. Однако точные даты этих переговоров пока не были указаны.
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