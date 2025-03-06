06 марта 2025

В деле экс-мэра Сочи Копайгородского появилось еще два эпизода особо крупных взяток

В деле экс-мэра Сочи Копайгородского появилось новые обвинения в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, взятки мэру Сочи могли давать застройщики
По версии следствия, взятки мэру Сочи могли давать застройщики Фото:

В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги были возбуждены новые уголовные дела, связанные с посредничеством и получением двух крупных взяток от местных застройщиков. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

«Следствием возбуждены дела в отношении Копайгородского и его жены по подозрению в посредничестве (статья 291.1 УК РФ) и получении двух взяток (статья 290 УК РФ) от крупных застройщиков Сочи. На данном этапе обвинение по указанным эпизодам не выдвинуто, однако следственные мероприятия продолжаются», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Адвокаты экс-мэра Сочи и его супруги отказались от комментариев по данной ситуации. Ранее Копайгородские уже стали фигурантами дела о вымогательстве взятки и особо крупной растрате.

О задержании бывшего главы Сочи стало известно 25 сентября 2024 года. Следствие считает, что в ноябре 2023 года бывший мэр Сочи Копайгородский получил взятку в особо крупном размере через свою супругу, которая выступала посредником и сейчас также находится в СИЗО. По данным правоохранителей, взятка представляла собой оказание имущественных услуг на сумму, превышающую 43 миллиона рублей. При этом действия были связаны с вымогательством, пишет «Национальная служба новостей». 

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В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги были возбуждены новые уголовные дела, связанные с посредничеством и получением двух крупных взяток от местных застройщиков. Об этом сообщают в правоохранительных органах. «Следствием возбуждены дела в отношении Копайгородского и его жены по подозрению в посредничестве (статья 291.1 УК РФ) и получении двух взяток (статья 290 УК РФ) от крупных застройщиков Сочи. На данном этапе обвинение по указанным эпизодам не выдвинуто, однако следственные мероприятия продолжаются», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Адвокаты экс-мэра Сочи и его супруги отказались от комментариев по данной ситуации. Ранее Копайгородские уже стали фигурантами дела о вымогательстве взятки и особо крупной растрате. О задержании бывшего главы Сочи стало известно 25 сентября 2024 года. Следствие считает, что в ноябре 2023 года бывший мэр Сочи Копайгородский получил взятку в особо крупном размере через свою супругу, которая выступала посредником и сейчас также находится в СИЗО. По данным правоохранителей, взятка представляла собой оказание имущественных услуг на сумму, превышающую 43 миллиона рублей. При этом действия были связаны с вымогательством, пишет «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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