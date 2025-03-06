06 марта 2025

В кадровой программе Путина захотели поучаствовать 132 бойца СВО из Прикамья

Махонин: на программу «Герои Прикамья» заявились 132 участника спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускникам программы предложат варианты трудоустройства на управленческие должности во власти
Выпускникам программы предложат варианты трудоустройства на управленческие должности во власти Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Со старта региональной программы «Герои Прикамья» было подано 132 заявки от участников спецоперации ВС РФ. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Из 132 участников спецоперации 66 — действующие военнослужащие. Рад, что новая программа популярна у бойцов. Уверен, среди наших земляков много настоящих патриотов, которые готовы служить Родине не только на фронте», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

В стране по поручению президента Владимира Путина реализуется общенациональная программа поддержки участников СВО под названием «Время героев». Из-за большого интереса к проекту на местах разработали региональные инициативы.

Заявки на участие от ветеранов и действующих участников конфликта будут приниматься до 30 марта. С 31 марта начнется второй этап, состоящий из онлайн-тестирования. Цель — выявление управленческого потенциала.

С 14 апреля по 11 мая будет проведено индивидуальное собеседование с экспертами программы. По итогам всех испытаний к обучению будут допущены не менее 60 наиболее успешных претендентов.

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Со старта региональной программы «Герои Прикамья» было подано 132 заявки от участников спецоперации ВС РФ. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Из 132 участников спецоперации 66 — действующие военнослужащие. Рад, что новая программа популярна у бойцов. Уверен, среди наших земляков много настоящих патриотов, которые готовы служить Родине не только на фронте», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. В стране по поручению президента Владимира Путина реализуется общенациональная программа поддержки участников СВО под названием «Время героев». Из-за большого интереса к проекту на местах разработали региональные инициативы. Заявки на участие от ветеранов и действующих участников конфликта будут приниматься до 30 марта. С 31 марта начнется второй этап, состоящий из онлайн-тестирования. Цель — выявление управленческого потенциала. С 14 апреля по 11 мая будет проведено индивидуальное собеседование с экспертами программы. По итогам всех испытаний к обучению будут допущены не менее 60 наиболее успешных претендентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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