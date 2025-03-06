В кадровой программе Путина захотели поучаствовать 132 бойца СВО из Прикамья

Со старта региональной программы «Герои Прикамья» было подано 132 заявки от участников спецоперации ВС РФ. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Из 132 участников спецоперации 66 — действующие военнослужащие. Рад, что новая программа популярна у бойцов. Уверен, среди наших земляков много настоящих патриотов, которые готовы служить Родине не только на фронте», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
В стране по поручению президента Владимира Путина реализуется общенациональная программа поддержки участников СВО под названием «Время героев». Из-за большого интереса к проекту на местах разработали региональные инициативы.
Заявки на участие от ветеранов и действующих участников конфликта будут приниматься до 30 марта. С 31 марта начнется второй этап, состоящий из онлайн-тестирования. Цель — выявление управленческого потенциала.
С 14 апреля по 11 мая будет проведено индивидуальное собеседование с экспертами программы. По итогам всех испытаний к обучению будут допущены не менее 60 наиболее успешных претендентов.
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