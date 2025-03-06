06 марта 2025

Зеленский назвал свои условия для перемирия с РФ

Зеленский назвал перемирие в небе и на море первым шагом к миру
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Зеленский высказался о готовности к мирному решению украинского конфликта
Зеленский высказался о готовности к мирному решению украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готова работать круглосуточно с партнерами из США и Европы для достижения мира. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, первые шаги, которые необходимо сделать это остановить все боевые операции в Черном море.

«В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее в США заявляли, что поведение украинского лидера показывает, что он не готов к мирным переговорам с РФ. Однако, после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Зеленский резко сменил риторику по конфликту на Украине. Представители американской администрации отметили, что последние высказывания Зеленского, где он выразил готовность уладить разногласия с президентом США Дональдом Трампом, открывают новые возможности для укрепления сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Великобритания прилагает усилия, чтобы убедить Зеленского предпринять необходимые шаги для восстановления дипломатических связей с США, передает RT.

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Украина готова работать круглосуточно с партнерами из США и Европы для достижения мира. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, первые шаги, которые необходимо сделать это остановить все боевые операции в Черном море. «В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Ранее в США заявляли, что поведение украинского лидера показывает, что он не готов к мирным переговорам с РФ. Однако, после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Зеленский резко сменил риторику по конфликту на Украине. Представители американской администрации отметили, что последние высказывания Зеленского, где он выразил готовность уладить разногласия с президентом США Дональдом Трампом, открывают новые возможности для укрепления сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Великобритания прилагает усилия, чтобы убедить Зеленского предпринять необходимые шаги для восстановления дипломатических связей с США, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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