В Госдепе отреагировали на слова Зеленского о готовности помириться с Трампом

Администрация США выразила мнение, что недавние публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности разрешить разногласия с американским президентом Дональдом Трампом открывают новые перспективы для сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Об этом заявила руководитель пресс-службы Государственного департамента США Тэмми Брюс во время регулярного пресс-брифинга.
«Президент [ США Дональд Трамп] и госсекретарь [США Марко Рубио] считают, что президент [Украины Владимир] Зеленский серьезен и что мы можем двигаться вперед», — заявили в Госдепе. Так там прокомментировали недавнюю перепалку президента США Дональда Трампа с Зеленским в Белом доме, когда он приехал для заключения ресурсной сделки.
Ранее Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. Политики должны были обсудить сделку по редкоземельным металлами и гарантии для Киева. Встреча закончилась скандалом и последующим досрочным удалением Зеленского с переговоров.
Позже президент США приняли решение прекратить поставку военной помощи Украине, передает «Национальная служба новостей». В частности, прекращены поставки боеприпасов, машин и оборудования для ВСУ, а также средств, необходимых Киеву для финансирования военно-промышленного комплекса. Как пишет The Telegraph, лидеры Европы считают, что Украина должна пойти на более значительные уступки, включая начало мирных переговоров, для того чтобы возобновить получение военной помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.