06 марта 2025

Сторонники Асада начали восстание против захвативших власть в Сирии

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Столкновения вызвали акции протеста недалеко от авиабазы России
Столкновения вызвали акции протеста недалеко от авиабазы России Фото:

В Сирии произошло массовое восстание алавитов (сторонники Башара Асада) против нового правительства страны. Столкновения с алавитами развернулись в Латакии и других ключевых точках региона.

«Жестокие столкновения в Латакии идут между правительственными войсками и отрядами алавитов, которые были опорой власти Башара Асада. В регионе Джабла, откуда происходит семья Асада, убиты минимум 13 боевиков», — передает Reuters.

По их информации, восстание алавитов началось после попытки солдат нового правительства провести зачистку в одной из деревень Латакии. В ответ на агрессию исламистов, которые начали обстрел населенного пункта из артиллерии, местные жители оказали военный отпор. Это вызвало волнения и акции протеста в соседних населенных пунктах, включая Джаблу и Хмеймим, где расположена российская авиабаза.

Дополнительные подробности указывают на то, что восставшие алавиты успешно отбили атаки и выбили армию нового правительства из занятых ими населенных пунктов, убив несколько членов группировки. При этом новая власть уже направила подкрепления из Алеппо, Хамы и Дамаска для восстановления контроля над регионом.

Новое правительство Сирии пришло к власти после широкомасштабного наступления вооруженной оппозиции в декабре 2024 года. В результате президент Башар Асад сложил полномочия и покинул страну.

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В Сирии произошло массовое восстание алавитов (сторонники Башара Асада) против нового правительства страны. Столкновения с алавитами развернулись в Латакии и других ключевых точках региона. «Жестокие столкновения в Латакии идут между правительственными войсками и отрядами алавитов, которые были опорой власти Башара Асада. В регионе Джабла, откуда происходит семья Асада, убиты минимум 13 боевиков», — передает Reuters. По их информации, восстание алавитов началось после попытки солдат нового правительства провести зачистку в одной из деревень Латакии. В ответ на агрессию исламистов, которые начали обстрел населенного пункта из артиллерии, местные жители оказали военный отпор. Это вызвало волнения и акции протеста в соседних населенных пунктах, включая Джаблу и Хмеймим, где расположена российская авиабаза. Дополнительные подробности указывают на то, что восставшие алавиты успешно отбили атаки и выбили армию нового правительства из занятых ими населенных пунктов, убив несколько членов группировки. При этом новая власть уже направила подкрепления из Алеппо, Хамы и Дамаска для восстановления контроля над регионом. Новое правительство Сирии пришло к власти после широкомасштабного наступления вооруженной оппозиции в декабре 2024 года. В результате президент Башар Асад сложил полномочия и покинул страну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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