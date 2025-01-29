Новые сирийские власти попросили у РФ компенсации для восстановления доверия

Новое правительство Сирии запросило у России компенсации для восстановления доверия. Как сообщают СМИ, именно об этом шла речь во время визита российской делегации в регион.
«Была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление», — передает агентство Sana. Отмечается, что на встрече Москва подтвердила свою «поддержку позитивных изменений, происходящих в Сирии».
Российская делегация, в составе которой были заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, прибыла в Сирию 28 января. Правительство Сирии подчеркнуло необходимость учитывать прошлые ошибки и уважать волю сирийского народа в процессе восстановления отношений с РФ.
По результатам встречи в Дамаске Михаил Богданов сообщил, что статус российских военных баз в Сирии остается без изменений, но требует дополнительных переговоров. Стороны договорились о продолжении глубоких консультаций по всем аспектам двустороннего сотрудничества.
Новое правительство Сирии пришло к власти после широкомасштабного наступления вооруженной оппозиции в декабре 2024 года. В результате президент Башар Асад сложил полномочия и покинул страну.
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