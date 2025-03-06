Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снижает минимальную ставку по потребительским кредитам на один процентный пункт и теперь она составляет до 25,9%. Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Теперь процентная ставка по потребительским кредитам варьируется от 25,9% до 44,5%. Причиной такого решения стало снижение стоимости облигаций федерального займа», — отмечает пресс-служба Сбера.
Кроме того, в банке добавили, что клиенты могут воспользоваться дополнительной возможностью уменьшить ставку с помощью кешбэка. Так заемщики с пакетом услуг «СберПремьер» получают возврат в размере 1,5% от ставки кредита бонусами программы «Спасибо», а подписчики «СберПрайм+» — 1%.
Ранее Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам, начиная с 4 марта. Базовые ставки уменьшены на 1-1,5% пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Для ипотечных кредитов на первичное жилье минимальная ставка теперь составляет 28,2%, а для вторичного жилья — 27,6%, при условии, что первоначальный взнос превышает 50%.
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