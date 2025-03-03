03 марта 2025

Сбербанк резко снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбербанк снизил ставки на полтора процентных пункта
Сбербанк снизил ставки на полтора процентных пункта Фото:

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам, начиная с 4 марта. Согласно сообщению пресс-службы банка, базовые ставки уменьшены на 1-1,5 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. 

«С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на Домклик. Базовые ставки по ипотечным кредитам понизились на 1-1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса», — говорится в сообщении.

Для ипотечных кредитов на первичное жилье минимальная ставка теперь составляет 28,2%, а для вторичного жилья — 27,6%, при условии, что первоначальный взнос превышает 50%. Если взнос составляет от 20 до 50%, ставка снижается на 1 процентный пункт, что делает минимальную ставку для первичного жилья 28,7% и для вторичного — 28,1%.

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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам, начиная с 4 марта. Согласно сообщению пресс-службы банка, базовые ставки уменьшены на 1-1,5 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса.  «С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на Домклик. Базовые ставки по ипотечным кредитам понизились на 1-1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса», — говорится в сообщении. Для ипотечных кредитов на первичное жилье минимальная ставка теперь составляет 28,2%, а для вторичного жилья — 27,6%, при условии, что первоначальный взнос превышает 50%. Если взнос составляет от 20 до 50%, ставка снижается на 1 процентный пункт, что делает минимальную ставку для первичного жилья 28,7% и для вторичного — 28,1%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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