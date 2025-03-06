06 марта 2025

В пермских магазинах цветы к 8 Марта подорожали на 35%

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюльпаны лидируют в списке предпраздничных продаж
Тюльпаны лидируют в списке предпраздничных продаж Фото:
новость из сюжета
Россияне готовятся отметить 8 Марта

В Перми в преддверии Международного женского дня спрос на цветы вырос на 20–50%, при этом цены увеличились в диапазоне от 20 до 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили участники рынка.

«За минувший год к празднику 8 Марта цветы в пермских магазинах подорожали на 20–35%. Также в городе отмечается рост рынка цветочных магазинов», — со ссылкой на опрошенных экспертов пишет «Коммерсант-Прикамье».

Как правило, тюльпаны, предприниматели закупают в России. Прочие позиции везут из-за границы за редким исключением. За средний праздничный букет пермякам придется заплатить от 1,5 до 3,6 тысячи рублей в зависимости от сложности композиции. Бизнес все активнее переходит на онлайн-продажи.

Редакция URA.RU уже обратила внимание, что в канун главного женского дня в Перми взлетели цены на тюльпаны на 63%. Где купить самые дешевые цветы — узнаете из нашей публикации.

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В Перми в преддверии Международного женского дня спрос на цветы вырос на 20–50%, при этом цены увеличились в диапазоне от 20 до 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили участники рынка. «За минувший год к празднику 8 Марта цветы в пермских магазинах подорожали на 20–35%. Также в городе отмечается рост рынка цветочных магазинов», — со ссылкой на опрошенных экспертов пишет «Коммерсант-Прикамье». Как правило, тюльпаны, предприниматели закупают в России. Прочие позиции везут из-за границы за редким исключением. За средний праздничный букет пермякам придется заплатить от 1,5 до 3,6 тысячи рублей в зависимости от сложности композиции. Бизнес все активнее переходит на онлайн-продажи. Редакция URA.RU уже обратила внимание, что в канун главного женского дня в Перми взлетели цены на тюльпаны на 63%. Где купить самые дешевые цветы — узнаете из нашей публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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