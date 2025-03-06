В пермских магазинах цветы к 8 Марта подорожали на 35%

В Перми в преддверии Международного женского дня спрос на цветы вырос на 20–50%, при этом цены увеличились в диапазоне от 20 до 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили участники рынка.
«За минувший год к празднику 8 Марта цветы в пермских магазинах подорожали на 20–35%. Также в городе отмечается рост рынка цветочных магазинов», — со ссылкой на опрошенных экспертов пишет «Коммерсант-Прикамье».
Как правило, тюльпаны, предприниматели закупают в России. Прочие позиции везут из-за границы за редким исключением. За средний праздничный букет пермякам придется заплатить от 1,5 до 3,6 тысячи рублей в зависимости от сложности композиции. Бизнес все активнее переходит на онлайн-продажи.
Редакция URA.RU уже обратила внимание, что в канун главного женского дня в Перми взлетели цены на тюльпаны на 63%. Где купить самые дешевые цветы — узнаете из нашей публикации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!