В районе ЯНАО выросла стоимость речных перевозок

В Ямальском районе в 2025 году вырастут цены на пассажирские перевозки речным транспортом для льготных категорий. Соответствующий приказ опубликован на сайте окружного правительства.
«Согласовать льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении в границах территории муниципального округа Ямальский район ЯНАО. Маршрут Яр-Сале — Сюнай и Сюнай — Яр-Сале. Взрослый билет — 310 рублей, детский — 155 рублей и провоз багажа — 31 рубль за 10 килограммов», — сообщается в документе. Приказ подписан 5 марта 2025 года.
В 2024 году стоимость проезда по вышеуказанному маршруту составляла 290, 145 и 29 рублей соответственно. Таким образом рост составил 6,5%. В пресс-службе губернатора Ямала пояснили, что индексация связана с инфляцией.
В окружном департаменте тарифной политики ранее сообщили о сохранении стоимости льготных перелетов на межмуниципальных маршрутах для владельцев единой карты «Морошка». Ямальцы смогут сэкономить на билетах в среднем до 2,5 тысячи рублей.
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