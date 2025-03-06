Wildberries раскрыли топ популярных подарков в ХМАО к 8 Марта

К Международному женскому дню жители ХМАО скупили подарочные наборы, аромасвечи, открытки и, естественно, живые цветы. Топом продаж в канун праздника с URA.RU поделились аналитики Wildberries.
«Самый большой рост продаж показали специализированные подарочные наборы на 8 Марта, которых перед праздником купили на 210% больше по штукам. В лидерах по обороту различные ароматические свечи +170%, открытки к 8 Марта на стали популярнее на 150% и, разумеется, живые цветы +180%», — следует из исследования маркетплейса.
Среди популярных товаров оказались и женские шарфы — их купили на 40% больше, а также средства по уходу за телом и волосами. Так в Югре продажи гелей для душа, шампуней и бомбочек для ванн в предпраздничную неделю подскочили на 240%, 350% и 70% соответственно.
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