Спрос на проституток среди пермяков стремительно приблизился к нулю
Жители Пермского края перед 8 Марта перестали искать проституток через интернет. За февраль из региона не поступило ни одного запроса, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Вордстат».
«За февраль 2025 года жители Прикамья направили 0 запросов с тегом „проститутки“. В январе таких было свыше 91,6 тысячи. В декабре — немногим более 94 тысяч», — указано на сайте сервиса.
Пик развития проституции в стране пришелся на нулевые годы. О том, как сейчас вербуют девушек, кто из них пользуется большим спросом и сколько можно заработать в незаконном бизнесе — бывший сутенер из Перми рассказал URA.RU.
Судя по запросам, интерес к проституткам в регионе постепенно угасает
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