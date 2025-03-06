06 марта 2025

Пермяки перестали искать проституток в интернете перед главным женским днем. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на проституток среди пермяков стремительно приблизился к нулю
Спрос на проституток среди пермяков стремительно приблизился к нулю Фото:

Жители Пермского края перед 8 Марта перестали искать проституток через интернет. За февраль из региона не поступило ни одного запроса, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Вордстат».

«За февраль 2025 года жители Прикамья направили 0 запросов с тегом „проститутки“. В январе таких было свыше 91,6 тысячи. В декабре — немногим более 94 тысяч», — указано на сайте сервиса.

Пик развития проституции в стране пришелся на нулевые годы. О том, как сейчас вербуют девушек, кто из них пользуется большим спросом и сколько можно заработать в незаконном бизнесе — бывший сутенер из Перми рассказал URA.RU.

Судя по запросам, интерес к проституткам в регионе постепенно угасает
Судя по запросам, интерес к проституткам в регионе постепенно угасает
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Жители Пермского края перед 8 Марта перестали искать проституток через интернет. За февраль из региона не поступило ни одного запроса, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Вордстат». «За февраль 2025 года жители Прикамья направили 0 запросов с тегом „проститутки“. В январе таких было свыше 91,6 тысячи. В декабре — немногим более 94 тысяч», — указано на сайте сервиса. Пик развития проституции в стране пришелся на нулевые годы. О том, как сейчас вербуют девушек, кто из них пользуется большим спросом и сколько можно заработать в незаконном бизнесе — бывший сутенер из Перми рассказал URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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