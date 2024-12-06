«На проститутках зарабатываю до 2 млн в месяц»: анонимная колонка пермского сутенера

Вербовкой проституток в Перми занимаются сутенеры в ночных клубах

07 декабря 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Сутенеры ищут новых проституток в ночных клубах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пик развития проституции в России был нулевые годы. Тогда девочки стояли вдоль дорог и прямым текстом предлагали себя. Несмотря на то, что прошло более 20 лет, проститутки никуда не делись и успешно продолжают работать. О том, как вербуют девушек, кто из них пользуется большим спросом и сколько можно заработать в этой незаконной профессии бывший сутенер из Перми рассказал URA.RU. Вербовка Как правило, это делается в клубах и на «вписках». Сидит симпатичный мужчина, дорого и прилично одетый с последним iPhone, и знакомится с девушками. После небольшого общения к ним подключается одна из уже работающих девочек и начинает объяснять нюансы работы. При этом она тоже в шубе и брендах. Девчонкам рассказывают, что они могут быть такими же лощеными и хорошо зарабатывать, если будут оказывать услуги интимного характера. С одной стороны, никто никого не заставляет, а с другой все сделано так, чтобы у собеседника не было аргументов против. Девочки У меня работали девочки от 18 до 37 лет. Одно время были и барышни старше 40, но они, как правило, любят выпить на работе, а это неприемлемо. Большинство из тех, кто с низкой социальной ответственностью выросли в неблагополучных семьях, и имеют детские травмы. Многие приходят в профессию из любви к наркотикам. Вообще, это бич современности, если бы не пагубная зависимость, девчонки никогда не стали бы работать проститутками. Приходят, чтобы оплачивать эту отраву. На работу, конечно, я их брал, но всячески старался, чтобы они избавились от зависимости. Показывал примеры тех, кто не смог «слезть» с наркотиков и что в 35-40 их жизнь фактически закончена, у них уже нет будущего. В большинстве случаев удавалось побороть зависимость. Самый востребованный типаж Востребованность зависит не от цвета волос или размера груди. У меня работали и стройняшки, и полненькие. Блондинки, брюнетки и рыжие. Востребованность скорее зависела от наличия опыта и умения найти общий язык с клиентом. В этом плане 18-летние студентки всегда проигрывали девочкам постарше. У них за плечами жизненный опыт и есть что рассказать, что обсудить с клиентом. Это тоже немаловажная часть работы. Сезонность Как и в любом другом бизнесе здесь случаются удачные периоды, когда от клиентов отбоя нет, а есть месяцы, когда чистый заработок опускается до минимума. Например, в сентябре все деньги всегда тратятся на детей, тут не до девочек и мы с ними сидим практически без денег. Декабрь и январь по этой же причине максимально скудные на прибыль — все сначала готовятся к Новому году, а потом сидят без денег. В начале лета тоже мало клиентов из-за того, что многие уезжают за город. Деньги Как организатор всего процесса я получал 50% от того, что заплатили клиенты. Чаевые, не трогал никогда, это честный комплимент, который девочки забирали себе полностью. Час у девочек стоил от семи тысяч рублей. Получалось, что за час работы в ее карман идет 3000 рублей и в мой. Самый минимальный доход за месяц у меня был около 300 тысяч «чистыми», а самый большой 1,8 млн рублей. Опасности Помимо того, что это в принципе незаконная деятельность и всегда есть риск стать фигурантом уголовного дела, частенько бизнес хотят прибрать к рукам всякие криминальные элементы. Если рассуждать «чисто по-пацански», то быть сутенером — стремно. Тем не менее регулярно кто-то пытался именно на это надавить и забрать девочек и контакты клиентов себе. Однажды девчонки отдыхали с клиентом в сауне. Он взял их в заложницы и сказал, что пока руководство не приедет, он их никуда не отпустит. Когда я приехал на место, он пытался выдать себя за авторитетного человека и сказал, что забирает бизнес себе. Забили «стрелку» на следующий день. В итоге этот молодой человек оказался сыном одного пермского бизнесмена, которому папа дал денег на бизнес в сфере IT. Он потом извинялся, что «наехал» на меня, но к таким ситуациям всегда надо быть готовым. Могут и убить. История «Красотки» Многие девочки приходят в эту профессию, потому что хотят встретить свою любовь. Они считают, что приедут в сауну к клиенту, а их там будет ждать Ричард Гир. На практике такого никогда не бывает. Была у нас одна девочка, которая уже семь раз была замужем. Семь раз она меняла фамилию. И каждый раз у нее с этими мужьями возникали разногласия, и она возвращалась в профессию. Однажды девочка тоже ушла жить к клиенту, думала у них любовь, и она будет счастлива. Спустя месяц она позвонила с какого-то незнакомого номера, сказала, что он держит ее взаперти на чердаке и насилует. Не бывает в жизни, как в голливудском кино. Увы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пик развития проституции в России был нулевые годы. Тогда девочки стояли вдоль дорог и прямым текстом предлагали себя. Несмотря на то, что прошло более 20 лет, проститутки никуда не делись и успешно продолжают работать. О том, как вербуют девушек, кто из них пользуется большим спросом и сколько можно заработать в этой незаконной профессии бывший сутенер из Перми рассказал URA.RU. Как правило, это делается в клубах и на «вписках». Сидит симпатичный мужчина, дорого и прилично одетый с последним iPhone, и знакомится с девушками. После небольшого общения к ним подключается одна из уже работающих девочек и начинает объяснять нюансы работы. При этом она тоже в шубе и брендах. Девчонкам рассказывают, что они могут быть такими же лощеными и хорошо зарабатывать, если будут оказывать услуги интимного характера. С одной стороны, никто никого не заставляет, а с другой все сделано так, чтобы у собеседника не было аргументов против. У меня работали девочки от 18 до 37 лет. Одно время были и барышни старше 40, но они, как правило, любят выпить на работе, а это неприемлемо. Большинство из тех, кто с низкой социальной ответственностью выросли в неблагополучных семьях, и имеют детские травмы. Многие приходят в профессию из любви к наркотикам. Вообще, это бич современности, если бы не пагубная зависимость, девчонки никогда не стали бы работать проститутками. Приходят, чтобы оплачивать эту отраву. На работу, конечно, я их брал, но всячески старался, чтобы они избавились от зависимости. Показывал примеры тех, кто не смог «слезть» с наркотиков и что в 35-40 их жизнь фактически закончена, у них уже нет будущего. В большинстве случаев удавалось побороть зависимость. Востребованность зависит не от цвета волос или размера груди. У меня работали и стройняшки, и полненькие. Блондинки, брюнетки и рыжие. Востребованность скорее зависела от наличия опыта и умения найти общий язык с клиентом. В этом плане 18-летние студентки всегда проигрывали девочкам постарше. У них за плечами жизненный опыт и есть что рассказать, что обсудить с клиентом. Это тоже немаловажная часть работы. Как и в любом другом бизнесе здесь случаются удачные периоды, когда от клиентов отбоя нет, а есть месяцы, когда чистый заработок опускается до минимума. Например, в сентябре все деньги всегда тратятся на детей, тут не до девочек и мы с ними сидим практически без денег. Декабрь и январь по этой же причине максимально скудные на прибыль — все сначала готовятся к Новому году, а потом сидят без денег. В начале лета тоже мало клиентов из-за того, что многие уезжают за город. Как организатор всего процесса я получал 50% от того, что заплатили клиенты. Чаевые, не трогал никогда, это честный комплимент, который девочки забирали себе полностью. Час у девочек стоил от семи тысяч рублей. Получалось, что за час работы в ее карман идет 3000 рублей и в мой. Самый минимальный доход за месяц у меня был около 300 тысяч «чистыми», а самый большой 1,8 млн рублей. Помимо того, что это в принципе незаконная деятельность и всегда есть риск стать фигурантом уголовного дела, частенько бизнес хотят прибрать к рукам всякие криминальные элементы. Если рассуждать «чисто по-пацански», то быть сутенером — стремно. Тем не менее регулярно кто-то пытался именно на это надавить и забрать девочек и контакты клиентов себе. Однажды девчонки отдыхали с клиентом в сауне. Он взял их в заложницы и сказал, что пока руководство не приедет, он их никуда не отпустит. Когда я приехал на место, он пытался выдать себя за авторитетного человека и сказал, что забирает бизнес себе. Забили «стрелку» на следующий день. В итоге этот молодой человек оказался сыном одного пермского бизнесмена, которому папа дал денег на бизнес в сфере IT. Он потом извинялся, что «наехал» на меня, но к таким ситуациям всегда надо быть готовым. Могут и убить. Многие девочки приходят в эту профессию, потому что хотят встретить свою любовь. Они считают, что приедут в сауну к клиенту, а их там будет ждать Ричард Гир. На практике такого никогда не бывает. Была у нас одна девочка, которая уже семь раз была замужем. Семь раз она меняла фамилию. И каждый раз у нее с этими мужьями возникали разногласия, и она возвращалась в профессию. Однажды девочка тоже ушла жить к клиенту, думала у них любовь, и она будет счастлива. Спустя месяц она позвонила с какого-то незнакомого номера, сказала, что он держит ее взаперти на чердаке и насилует. Не бывает в жизни, как в голливудском кино. Увы.