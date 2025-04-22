22 апреля 2025

Бывший актив черногорского бизнесмена Дудича в Кургане показал прибыль на 861%

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Курьер» показала резкий рост чистой прибыли
Компания «Курьер» показала резкий рост чистой прибыли Фото:

Компания «Курьер» из Кургана, которой ранее владел черногорский бизнесмен Алексей Дудич, показала резкое увеличение чистой прибыли. За прошлый год она выросла на 861%. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия.

«Чистая прибыль за 2024 год составила 14,7 миллиона рублей. В 2023 году было 1,5 миллиона рублей. Рост прибыли — 861%», — указано в бухгалтерской отчетности компании.

Также резко выросли доходы предприятия — с 2,8 до 20 миллионов рублей. Увеличение составило 612%. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию. Информация дополнится после получения комментария.

ООО «Курьер» была создана в 2007 году. Фирма ведет полиграфическую деятельность и предоставляет услуги в этой области. Год назад актив бизнесмена Дудича перешел к жене директора ГТРК «Курган» Ивана Белых — Надежде Белых. Перед этим предприниматель продавал офисы медиахолдинга и телекомпании в центре города. 

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Компания «Курьер» из Кургана, которой ранее владел черногорский бизнесмен Алексей Дудич, показала резкое увеличение чистой прибыли. За прошлый год она выросла на 861%. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия. «Чистая прибыль за 2024 год составила 14,7 миллиона рублей. В 2023 году было 1,5 миллиона рублей. Рост прибыли — 861%», — указано в бухгалтерской отчетности компании. Также резко выросли доходы предприятия — с 2,8 до 20 миллионов рублей. Увеличение составило 612%. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию. Информация дополнится после получения комментария. ООО «Курьер» была создана в 2007 году. Фирма ведет полиграфическую деятельность и предоставляет услуги в этой области. Год назад актив бизнесмена Дудича перешел к жене директора ГТРК «Курган» Ивана Белых — Надежде Белых. Перед этим предприниматель продавал офисы медиахолдинга и телекомпании в центре города. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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