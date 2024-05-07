07 мая 2024

Жена директора курганского ТВ завладела активом черногорского бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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У курганского медиахолдинга «Курьер» новый владелец Фото:

Медиахолдинг «Курьер» бизнесмена и бывшего политика Алексея Дудича, живущего в Черногории, перешел к жене директора ГТРК «Курган» Ивана Белых — Надежде Белых. Об этом сообщается в информации об учредителях организации. Предприниматель Дудич уехал за границу в 2010 году, в Кургане у него во владении еще 10 компаний.

«ООО „Курьер“. Владелец с 22.03.24: Белых Надежда Анатольевна. Доля учредителя: 100%», — указано в информации, опубликованной в сервисе СБИС.

Медиахолдинг «Курьер» был создан в 2007 году. По открытым данным в него входит рекламная группа, информационное агентство «KURGAN.RU», деловая общественная газета «Зауральский Курьер», телегид «Телесемь» и типография. Выручка компании в 2022 году составила 7,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане реанимировали актив бывшего политика Дудича, живущего в Черногории. В конце 2023 года со второй попытки была возобновлена сайта и паблика KURGAN.RU. До этого медиапроекты не работали в течение года. Также сообщалось, что бизнесмен Дудич продавал офисы медиахолдинга и телекомпании.

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Медиахолдинг «Курьер» бизнесмена и бывшего политика Алексея Дудича, живущего в Черногории, перешел к жене директора ГТРК «Курган» Ивана Белых — Надежде Белых. Об этом сообщается в информации об учредителях организации. Предприниматель Дудич уехал за границу в 2010 году, в Кургане у него во владении еще 10 компаний. «ООО „Курьер“. Владелец с 22.03.24: Белых Надежда Анатольевна. Доля учредителя: 100%», — указано в информации, опубликованной в сервисе СБИС. Медиахолдинг «Курьер» был создан в 2007 году. По открытым данным в него входит рекламная группа, информационное агентство «KURGAN.RU», деловая общественная газета «Зауральский Курьер», телегид «Телесемь» и типография. Выручка компании в 2022 году составила 7,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане реанимировали актив бывшего политика Дудича, живущего в Черногории. В конце 2023 года со второй попытки была возобновлена сайта и паблика KURGAN.RU. До этого медиапроекты не работали в течение года. Также сообщалось, что бизнесмен Дудич продавал офисы медиахолдинга и телекомпании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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