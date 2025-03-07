Сенатор Пушков: Макрон отомстил Трампу за холодный прием в Белом доме

Президент Франции Эммануэль Макрон специально приурочил свое телеобращение к французам ко дню выступления американского лидера Дональда Трампа перед Конгрессом США в качестве ответа на неудачное взаимодействие со вторым. По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, это действие Макрона было мотивировано желанием отомстить за холодный прием в Белом доме.
«Не случайно Макрон приурочил свое телеобращение к французам ко дню, когда Трамп выступал перед двумя палатами конгресса. И объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем проводит Трамп», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, это было своего рода личной местью за прохладный прием, который он испытал в Вашингтоне.
Кроме того, сенатор указал на стремление Макрона использовать ситуацию для укрепления своего политического влияния в Европе. Так, французский глава пытается выступить в роли лидера западной оппозиции против политики Трампа и одновременно стремится сконсолидировать Европу на основе антироссийской риторики. Сенатор также сравнил действия Эммануэля Макрона с «амбициями боксера среднего веса, бросающего вызов признанному тяжеловесу».
Президент США 24 февраля не вышел встречать прибывшего в Белый дом французского коллегу. В результате, Эммануэль Макрон самостоятельно вошел в здание. В ходе визита также произошел неприятный момент, когда лидер Франции сделал попытку неуместного прикосновения, положив руку на ногу Трампу, который в ответ немедленно убрал ее.
Вечером 5 марта Эммануэль Макрон обратился к гражданам страны с телеобращением. В своем выступлении он отметил, что в ответ на начало боевых действий Франция решила оказать поддержку Украине и принять санкционные меры против России. Он подчеркнул, что РФ представляет угрозу как для Франции, так и для всей Европы. Также, по его словам, мир на Украине не должен достигаться за счет капитуляции Киева. В свою очередь, в Кремле его слова восприняли как конфронтационные по отношению к России. Помимо этого, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, Франция стремится занять позицию лидера в ядерной сфере Европы.
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