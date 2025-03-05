Макрон выступил против перемирия на Украине

Перемирие на Украине не может быть построено любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации.
«Мир не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины», — сказал Макрон. Трансляция записанного обращения лидера ведется на его странице в соцсети X.
О том, что Макрон обратится к соотечественникам в срочном порядке, стало известно от французских газет. Тогда было подчеркнуто, что основной темой его выступления будет Украина.
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