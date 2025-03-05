05 марта 2025

Макрон выступил против перемирия на Украине

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Перемирие на Украине не должно означать капитуляцию Киева, считает Макрон
Перемирие на Украине не должно означать капитуляцию Киева, считает Макрон Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Перемирие на Украине не может быть построено любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации.

«Мир не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины», — сказал Макрон. Трансляция записанного обращения лидера ведется на его странице в соцсети X.

О том, что Макрон обратится к соотечественникам в срочном порядке, стало известно от французских газет. Тогда было подчеркнуто, что основной темой его выступления будет Украина.

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Перемирие на Украине не может быть построено любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации. «Мир не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины», — сказал Макрон. Трансляция записанного обращения лидера ведется на его странице в соцсети X. О том, что Макрон обратится к соотечественникам в срочном порядке, стало известно от французских газет. Тогда было подчеркнуто, что основной темой его выступления будет Украина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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