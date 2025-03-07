Сотрудники «Мираторга» попали в страшное ДТП в Белгородской области

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Шесть сотрудников «Мираторг» погибли в аварии в Белогородской области
Шесть сотрудников «Мираторг» погибли в аварии в Белогородской области Фото:

В результате ДТП в Новооскольском округе Белгородской области погибли шесть сотрудников агропромышленной компании «Мираторг». Авария произошла 6 марта 2025 года, сообщает пресс-центр компании. 

«С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 06.03.25 г. в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании», — сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что правоохранительные органы в настоящее время проводят необходимые оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.  

Компания выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Всем пострадавшим будет предоставлена поддержка, включая медицинское обслуживание и реабилитационные меры.

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В результате ДТП в Новооскольском округе Белгородской области погибли шесть сотрудников агропромышленной компании «Мираторг». Авария произошла 6 марта 2025 года, сообщает пресс-центр компании.  «С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 06.03.25 г. в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании», — сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что правоохранительные органы в настоящее время проводят необходимые оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.   Компания выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Всем пострадавшим будет предоставлена поддержка, включая медицинское обслуживание и реабилитационные меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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