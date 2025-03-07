Сотрудники «Мираторга» попали в страшное ДТП в Белгородской области

В результате ДТП в Новооскольском округе Белгородской области погибли шесть сотрудников агропромышленной компании «Мираторг». Авария произошла 6 марта 2025 года, сообщает пресс-центр компании.
«С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 06.03.25 г. в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании», — сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что правоохранительные органы в настоящее время проводят необходимые оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Компания выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Всем пострадавшим будет предоставлена поддержка, включая медицинское обслуживание и реабилитационные меры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.