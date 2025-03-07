«Первое ОПС в России»: как уничтожали свердловскую банду Мухачева — от лица оперов

Разгром ОПС Павла Мухачева предотвратил теракт в центре Екатеринбурга

08 марта 2025 в 16:11 Размер текста - 17 +

Банда Павла Мухачева занималась разбоями и кошмарила коммерсантов в нулевые Фото: ИИ © URA.RU новость из сюжета Криминальная хроника Екатеринбурга Более 25 лет назад силовики спасли десятки жизней, предотвратив взрыв возле ресторана в центре Екатеринбурга. Его готовили члены организованного преступного сообщества Павла Мухачева, которые собирались ликвидировать одного из лидеров ОПГ «Синие». Как удалось разгромить мощную группировку, URA.RU рассказали ветераны региональных УФСБ и УБОП Лев и Вадим (имена изменены по их просьбе). История банды Мухачева Группировка появилась в Екатеринбурге в 1999 году. Мухачев собрал вокруг себя головорезов, которые поначалу занимались разбойными нападениями, грабежами и «крышеванием» коммерсантов. Если бизнесмены не могли платить, их жестоко наказывали. К примеру, бандиты сожгли магазин «Губернский», владелец которого не смог вернуть долг после дефолта. Сейчас уже трудно представить себе, что в этом здании бандиты планировали свои преступления Фото: Сергей Бодров © URA.RU Всего в банде было семь участников. Офис преступников располагался на улице Малышева, 56 (центр города). «По утрам они проводили оперативные совещания, прямо как мы, силовики. Ставили задачи, разбирали их, тщательно планировали и выполняли», — вспоминает Вадим. Постепенно злоумышленники стали подделывать деньги и ценные документы. В их офисе, уверяет офицер, стояла мини-типография. С помощью американского станка они печатали фальшивые векселя и доллары. Отличить их от оригинала было трудно. «Они воровали краску и бумаги с пермского завода. Получалось так, что их векселя по качеству были лучше отпечатаны, чем настоящие. Этим они подрывали экономику города», — описывает последствия Вадим. Группировка была продвинутой в материально-техническом плане. Помимо мощного арсенала, у членов банды были рации, средства для прослушки, сканеры радиоэфира и многое другое. «Статья об организованных преступных сообществах появилась в 1996 году. Нам из Москвы поставили задачу наработать по ней практику. И вот мы принялись за банду Мухачева — по сути, первое ОПС в России», — подчеркивает Вадим. Статусные покровители По словам ветеранов, Мухачев тесно общался с тогдашним сотрудником одного из ключевых отделов ГУ МВД по Уральскому федеральному округу Михаилом Коротаевым. «Он еженедельно участвовал в совещаниях группировки. Предупреждал Мухачева о возможном проведении оперативных мероприятий», — вспоминает Лев. Кроме того, Мухачев дружил с тогдашним депутатом Госдумы от ЛДПР Владимиром Таскаевым. «Мы проводили обыски у Таскаева. Нашли у него боеприпасы. Но раскрутить дело не получилось. Его сын позже сказал, что нашел весь этот арсенал на улице и принес домой. Потом [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский вступился за Таскаева. Он и не играл большой роли, в состав ОПС не входил», — отмечает Лев. Владимир Таскаев в нулевые поддерживал связь с Мухачевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Покушение на адвоката Со временем от разбоев банда начала переходить к более тяжким преступлениям. Одним из таких чуть не стало убийство адвоката Софии Шадриной. Бандиты установили за ней слежку, поставили «жучки» в офисе и квартире. «У Мухачева были к ней претензии, по этой причине он собирался избавиться от нее. Шадрину об этом предупредили, она пришла в УБОП за помощью. И мы стали оберегать ее, постоянно были рядом. Следили, чтобы к Шадриной не подходили посторонние люди. Нам было известно, как с ней хотели расправиться, где ее потом хотели закопать. А яма-то уже была выкопана. Мы не могли допустить ее убийства — и не допустили», — говорит отставной милиционер. Связь и ссора с «Синими» Некоторое время Мухачев был правой рукой лидера «Синих» Валерия Плотникова, уверяет Лев. Но между ними произошла ссора. По слухам, Мухачев якобы хотел занять его место. Лидер ОПС решился организовать убийство. «Обычно „Синие“ по вечерам собирались в ресторане „Белый соболь“ на улице Токарей. Мухачев решил воспользоваться этим и устроить взрыв. Он собирался ликвидировать либо самого Плотникова, либо [другого лидера ОПГ Александра] Беляева», — добавляет Вадим. Так выглядел ресторан сообщество «Район ВИЗ» Фото: По его словам, бандиты собирались напичкать взрывчаткой бидон из-под молока и заложить его возле заведения. Реализовать задуманное не вышло — их задержали силовики. Штурм офиса группировки Сыщики следили и прослушивали банду. Собрав достаточную доказательную базу, они решились на захват. Это, по словам Льва, произошло в 2000 году. «Их офис был усеян камерами видеонаблюдения, просто со всех сторон они стояли. Но [мы] решили твердо: задерживать будем именно в офисе, когда все головорезы будут вместе. Стали изучать возможные варианты незаметного подхода. Выяснили, что в здании еще есть несколько организаций. Мы подобрали ключ к двери, которая вела на лестничный пролет к офису. Они почему-то считали, что дверь закрыта и не следили за ней. Мы незаметно для членов группировки открыли дверь, вышли на площадку и вбежали к ним. Когда забежал я, [бандиты] уже лежали на полу», — вспоминает бывший чекист Лев. Оперативники обезвредили всю группировку в один заход Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики нашли в офисе гранаты, автоматы и поддельные доллары. «На допросах подозреваемые отрицать вину не стали. Это было бессмысленно, потому что мы им показали записи, на которых они планировали преступления, и другие доказательства. Встал в позу только Мухачев. Но его роль руководителя была неопровержимой. В этом и есть класс, когда тебе не нужно „колоть“ человека, чтобы он признался. Ты просто показываешь ему, что он сказал и натворил — и все», — гордится ветеран ФСБ. Мухачев получил 16 лет колонии строгого режима. Его подельники — от девяти до 13 лет. Мухачев, знает Вадим, отсидел свой срок полностью. «Мой знакомый недавно видел его в городе», — говорит офицер. Послесловие Чем сейчас занимается Мухачев, оперативникам неизвестно. Михаил Коротаев, по словам Вадима, избежал уголовного преследования. Тогда его просто отстранили от работы. «Думаю, помогло влияние высшего руководства, что ему разрешили спокойно уйти. Но мы все равно считаем это хорошей реализацией. По сути, его от ОПС отстранили, в полицию он вернуться не смог. А больше нам и не надо было. ОПС Мухачева — наша первая совместная работа. Дальше были разгромы куда более серьезных преступников», — заключил Лев. «Это была своего рода игра. Шайка Мухачева проиграла. Но свою работу мы выполняли честно. Если бы мы с ними поступали нечестно, они отвечали бы тем же. Мы сделали все красиво, никого не пытали, показания не выбивали. Конечно, спасибо нам они не сказали. Но зато и зла не держат. Если бы я сейчас зашел в бар, где сидели бы они, то мне бы плохого слова точно никто не сказал. Потому что все понимают, что все было по-честному», — говорит Вадим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 25 лет назад силовики спасли десятки жизней, предотвратив взрыв возле ресторана в центре Екатеринбурга. Его готовили члены организованного преступного сообщества Павла Мухачева, которые собирались ликвидировать одного из лидеров ОПГ «Синие». Как удалось разгромить мощную группировку, URA.RU рассказали ветераны региональных УФСБ и УБОП Лев и Вадим (имена изменены по их просьбе). Группировка появилась в Екатеринбурге в 1999 году. Мухачев собрал вокруг себя головорезов, которые поначалу занимались разбойными нападениями, грабежами и «крышеванием» коммерсантов. Если бизнесмены не могли платить, их жестоко наказывали. К примеру, бандиты сожгли магазин «Губернский», владелец которого не смог вернуть долг после дефолта. Всего в банде было семь участников. Офис преступников располагался на улице Малышева, 56 (центр города). «По утрам они проводили оперативные совещания, прямо как мы, силовики. Ставили задачи, разбирали их, тщательно планировали и выполняли», — вспоминает Вадим. Постепенно злоумышленники стали подделывать деньги и ценные документы. В их офисе, уверяет офицер, стояла мини-типография. С помощью американского станка они печатали фальшивые векселя и доллары. Отличить их от оригинала было трудно. «Они воровали краску и бумаги с пермского завода. Получалось так, что их векселя по качеству были лучше отпечатаны, чем настоящие. Этим они подрывали экономику города», — описывает последствия Вадим. Группировка была продвинутой в материально-техническом плане. Помимо мощного арсенала, у членов банды были рации, средства для прослушки, сканеры радиоэфира и многое другое. «Статья об организованных преступных сообществах появилась в 1996 году. Нам из Москвы поставили задачу наработать по ней практику. И вот мы принялись за банду Мухачева — по сути, первое ОПС в России», — подчеркивает Вадим. По словам ветеранов, Мухачев тесно общался с тогдашним сотрудником одного из ключевых отделов ГУ МВД по Уральскому федеральному округу Михаилом Коротаевым. «Он еженедельно участвовал в совещаниях группировки. Предупреждал Мухачева о возможном проведении оперативных мероприятий», — вспоминает Лев. Кроме того, Мухачев дружил с тогдашним депутатом Госдумы от ЛДПР Владимиром Таскаевым. «Мы проводили обыски у Таскаева. Нашли у него боеприпасы. Но раскрутить дело не получилось. Его сын позже сказал, что нашел весь этот арсенал на улице и принес домой. Потом [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский вступился за Таскаева. Он и не играл большой роли, в состав ОПС не входил», — отмечает Лев. Со временем от разбоев банда начала переходить к более тяжким преступлениям. Одним из таких чуть не стало убийство адвоката Софии Шадриной. Бандиты установили за ней слежку, поставили «жучки» в офисе и квартире. «У Мухачева были к ней претензии, по этой причине он собирался избавиться от нее. Шадрину об этом предупредили, она пришла в УБОП за помощью. И мы стали оберегать ее, постоянно были рядом. Следили, чтобы к Шадриной не подходили посторонние люди. Нам было известно, как с ней хотели расправиться, где ее потом хотели закопать. А яма-то уже была выкопана. Мы не могли допустить ее убийства — и не допустили», — говорит отставной милиционер. Некоторое время Мухачев был правой рукой лидера «Синих» Валерия Плотникова, уверяет Лев. Но между ними произошла ссора. По слухам, Мухачев якобы хотел занять его место. Лидер ОПС решился организовать убийство. «Обычно „Синие“ по вечерам собирались в ресторане „Белый соболь“ на улице Токарей. Мухачев решил воспользоваться этим и устроить взрыв. Он собирался ликвидировать либо самого Плотникова, либо [другого лидера ОПГ Александра] Беляева», — добавляет Вадим. По его словам, бандиты собирались напичкать взрывчаткой бидон из-под молока и заложить его возле заведения. Реализовать задуманное не вышло — их задержали силовики. Сыщики следили и прослушивали банду. Собрав достаточную доказательную базу, они решились на захват. Это, по словам Льва, произошло в 2000 году. «Их офис был усеян камерами видеонаблюдения, просто со всех сторон они стояли. Но [мы] решили твердо: задерживать будем именно в офисе, когда все головорезы будут вместе. Стали изучать возможные варианты незаметного подхода. Выяснили, что в здании еще есть несколько организаций. Мы подобрали ключ к двери, которая вела на лестничный пролет к офису. Они почему-то считали, что дверь закрыта и не следили за ней. Мы незаметно для членов группировки открыли дверь, вышли на площадку и вбежали к ним. Когда забежал я, [бандиты] уже лежали на полу», — вспоминает бывший чекист Лев. Силовики нашли в офисе гранаты, автоматы и поддельные доллары. «На допросах подозреваемые отрицать вину не стали. Это было бессмысленно, потому что мы им показали записи, на которых они планировали преступления, и другие доказательства. Встал в позу только Мухачев. Но его роль руководителя была неопровержимой. В этом и есть класс, когда тебе не нужно „колоть“ человека, чтобы он признался. Ты просто показываешь ему, что он сказал и натворил — и все», — гордится ветеран ФСБ. Мухачев получил 16 лет колонии строгого режима. Его подельники — от девяти до 13 лет. Мухачев, знает Вадим, отсидел свой срок полностью. «Мой знакомый недавно видел его в городе», — говорит офицер. Чем сейчас занимается Мухачев, оперативникам неизвестно. Михаил Коротаев, по словам Вадима, избежал уголовного преследования. Тогда его просто отстранили от работы. «Думаю, помогло влияние высшего руководства, что ему разрешили спокойно уйти. Но мы все равно считаем это хорошей реализацией. По сути, его от ОПС отстранили, в полицию он вернуться не смог. А больше нам и не надо было. ОПС Мухачева — наша первая совместная работа. Дальше были разгромы куда более серьезных преступников», — заключил Лев. «Это была своего рода игра. Шайка Мухачева проиграла. Но свою работу мы выполняли честно. Если бы мы с ними поступали нечестно, они отвечали бы тем же. Мы сделали все красиво, никого не пытали, показания не выбивали. Конечно, спасибо нам они не сказали. Но зато и зла не держат. Если бы я сейчас зашел в бар, где сидели бы они, то мне бы плохого слова точно никто не сказал. Потому что все понимают, что все было по-честному», — говорит Вадим.