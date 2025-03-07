Володин: истерика Макрона ведет к большой трагедии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывы Макрона к использованию ядерного оружия приведут к трагедии, уверен Володин
Призывы Макрона к использованию ядерного оружия приведут к трагедии, уверен Володин Фото:

У президента Франции Эммануэля Макрона истерика, которая может привести к большой трагедии. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление европейского политика о том, нужно использовать ядерное оружие и продолжить конфликт на Украине. 

«Макрон спасает себя. У него истерика. <...> Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны — путь к большой трагедии», — написал Володин в Telegram. 

Он уверен, что самим гражданам Франции и Европы такой конфликт не нужен. Однако Макрон, считает Володин, не думает об этом, а пытается спасти себя. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У президента Франции Эммануэля Макрона истерика, которая может привести к большой трагедии. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление европейского политика о том, нужно использовать ядерное оружие и продолжить конфликт на Украине.  «Макрон спасает себя. У него истерика. <...> Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны — путь к большой трагедии», — написал Володин в Telegram.  Он уверен, что самим гражданам Франции и Европы такой конфликт не нужен. Однако Макрон, считает Володин, не думает об этом, а пытается спасти себя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...