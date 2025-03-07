Володин: истерика Макрона ведет к большой трагедии

У президента Франции Эммануэля Макрона истерика, которая может привести к большой трагедии. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление европейского политика о том, нужно использовать ядерное оружие и продолжить конфликт на Украине.
«Макрон спасает себя. У него истерика. <...> Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны — путь к большой трагедии», — написал Володин в Telegram.
Он уверен, что самим гражданам Франции и Европы такой конфликт не нужен. Однако Макрон, считает Володин, не думает об этом, а пытается спасти себя.
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