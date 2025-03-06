06 марта 2025

Умер известный пермский тренер по фигурному катанию Валерий Тюков

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермь Валерий Тюков с супругой переехал из Ташкента
В Пермь Валерий Тюков с супругой переехал из Ташкента Фото:

В Перми ушел из жизни заслуженный тренер России по фигурному катанию, заслуженный работник физической культуры РФ Валерий Тюков. Об этом сообщает краевое минспорта.

«Вместе с женой он воспитал целую плеяду звезд фигурного катания, среди них призеры и победители чемпионата мира среди молодежи. Выражаем соболезнования родным и близким Валерия Николаевича», — сказано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По данным в открытых источниках, Валерий Тюков также является членом Президиума Федерации фигурного катания на коньках России (с 1992 года) и председателем Региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках Пермского края» (с 1994 года).

В краевую столицу с супругой они переехали из Ташкента и стали работать в СДЮШОР «Орленок». Их первыми учениками были Марина Никитюк и Рашид Кадыркаев — призеры чемпионата мира среди юниоров. В 2008 году воспитанники читы — Константин Безматерных и Ксения Красильникова после двух подряд бронзовых медалей выиграли золото. Также среди учеников Тюкова неоднократные призёры серии этапов юниорского Гран-при.

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В Перми ушел из жизни заслуженный тренер России по фигурному катанию, заслуженный работник физической культуры РФ Валерий Тюков. Об этом сообщает краевое минспорта. «Вместе с женой он воспитал целую плеяду звезд фигурного катания, среди них призеры и победители чемпионата мира среди молодежи. Выражаем соболезнования родным и близким Валерия Николаевича», — сказано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». По данным в открытых источниках, Валерий Тюков также является членом Президиума Федерации фигурного катания на коньках России (с 1992 года) и председателем Региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках Пермского края» (с 1994 года). В краевую столицу с супругой они переехали из Ташкента и стали работать в СДЮШОР «Орленок». Их первыми учениками были Марина Никитюк и Рашид Кадыркаев — призеры чемпионата мира среди юниоров. В 2008 году воспитанники читы — Константин Безматерных и Ксения Красильникова после двух подряд бронзовых медалей выиграли золото. Также среди учеников Тюкова неоднократные призёры серии этапов юниорского Гран-при.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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