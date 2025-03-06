06 марта 2025

Холдинг челябинского олигарха Зюзина получил многомиллиардный чистый убыток

Челябинский «Мечел» завершил 2024 год с убытком в 9,5 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выручка «Мечела» в 2024 году выросла до 34,77 млрд рублей
Выручка «Мечела» в 2024 году выросла до 34,77 млрд рублей Фото:

Холдинг «Мечел» Игоря Зюзина в Челябинске по итогам 2024 года получил чистый убыток в сумме 9,587 млрд рублей. Стоимость чистых активов оказалась ниже уставного капитала на 693 млн рублей, следует из отчетности.

«Аудируемое лицо понесло чистый убыток в сумме 9,587 млрд рублей. На 31 декабря 2024 года стоимость чистых активов общества ниже размеров его уставного капитала на 693 млн рублей, а выданные обеспечения обязательств превышают валюту бухгалтерского баланса на 70,453 млн рублей», — отмечено в аудиторском заключении ПАО «Мечел».

Выручка «Мечела» в 2024 году выросла до 34,77 млрд рублей с 16,94 млрд рублей в 2023 году. Валовая прибыль увеличилась до 19,16 млрд рублей с 16,8 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Холдинг «Мечел» Игоря Зюзина в Челябинске по итогам 2024 года получил чистый убыток в сумме 9,587 млрд рублей. Стоимость чистых активов оказалась ниже уставного капитала на 693 млн рублей, следует из отчетности. «Аудируемое лицо понесло чистый убыток в сумме 9,587 млрд рублей. На 31 декабря 2024 года стоимость чистых активов общества ниже размеров его уставного капитала на 693 млн рублей, а выданные обеспечения обязательств превышают валюту бухгалтерского баланса на 70,453 млн рублей», — отмечено в аудиторском заключении ПАО «Мечел». Выручка «Мечела» в 2024 году выросла до 34,77 млрд рублей с 16,94 млрд рублей в 2023 году. Валовая прибыль увеличилась до 19,16 млрд рублей с 16,8 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...