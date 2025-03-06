Холдинг челябинского олигарха Зюзина получил многомиллиардный чистый убыток

Холдинг «Мечел» Игоря Зюзина в Челябинске по итогам 2024 года получил чистый убыток в сумме 9,587 млрд рублей. Стоимость чистых активов оказалась ниже уставного капитала на 693 млн рублей, следует из отчетности.
«Аудируемое лицо понесло чистый убыток в сумме 9,587 млрд рублей. На 31 декабря 2024 года стоимость чистых активов общества ниже размеров его уставного капитала на 693 млн рублей, а выданные обеспечения обязательств превышают валюту бухгалтерского баланса на 70,453 млн рублей», — отмечено в аудиторском заключении ПАО «Мечел».
Выручка «Мечела» в 2024 году выросла до 34,77 млрд рублей с 16,94 млрд рублей в 2023 году. Валовая прибыль увеличилась до 19,16 млрд рублей с 16,8 млрд рублей.
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