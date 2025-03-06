06 марта 2025

Коммерческий шпион получил шесть лет за слив информации об ММК. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен за деньги помогал другим коммерсантам заключать контракты с ММК
Бизнесмен за деньги помогал другим коммерсантам заключать контракты с ММК Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) суд приговорил к шести годам колонии и штрафу 100 миллионов рублей мужчину за коммерческий подкуп и разглашение коммерческой тайны. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, директор фирмы за деньги помогал другим коммерсантам заключать контракты с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК).

«Вскрыта и пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации, который занимался получением денежных средств за лоббирование интересов предпринимателей при заключении договоров с комбинатом. Помимо этого задокументировано, что южноуралец осуществил сбор сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия и их разглашение третьим лицам. Эти преступные действия совершены для беспрепятственного прохождения конкурсных процедур поставщикам промышленного предприятия, заключения и исполнения контрактов на поставку товаров для производственного процесса», — уточнили в пресс-службе УФСБ.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ во взаимодействии со службой безопасности предприятия. Суд Орджоникидзевского района Магнитогорска приговорил коммерсанта к лишению свободы сроком на шесть лет с колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей. В доход государства обращено имущество лица на сумму более 123 миллионов рублей.

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В Магнитогорске (Челябинская область) суд приговорил к шести годам колонии и штрафу 100 миллионов рублей мужчину за коммерческий подкуп и разглашение коммерческой тайны. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, директор фирмы за деньги помогал другим коммерсантам заключать контракты с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК). «Вскрыта и пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации, который занимался получением денежных средств за лоббирование интересов предпринимателей при заключении договоров с комбинатом. Помимо этого задокументировано, что южноуралец осуществил сбор сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия и их разглашение третьим лицам. Эти преступные действия совершены для беспрепятственного прохождения конкурсных процедур поставщикам промышленного предприятия, заключения и исполнения контрактов на поставку товаров для производственного процесса», — уточнили в пресс-службе УФСБ. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ во взаимодействии со службой безопасности предприятия. Суд Орджоникидзевского района Магнитогорска приговорил коммерсанта к лишению свободы сроком на шесть лет с колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей. В доход государства обращено имущество лица на сумму более 123 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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