Пермский краеведческий музей объявил акцию «Собери слона», в рамках которой нужно собрать три миллиона рублей. Эти деньги необходимы на постройку научной модели скелета трогонтериевого слона. Оригинальные кости доисторического животного, которые нашли в Оханском районе, будут изучаться исследователями, рассказала директор музея Татьяна Вострикова.
«Мы выбрали принцип сборки слона методом научной реконструкции. Чтобы оригинальные кости с раскопа остались для последующего научного изучения и открытий. Поэтому будем делать 3D-копию слона для последующей ее печати. Мы придумали программу „Собери слона“. Это просветительская программа, чтобы помочь тем, кто интересуется науками о земле, краеведением, историей. Для всех тех, кто готов поучаствовать любой суммой в истории „Собрать слона“», — сообщила Вострикова на презентации журнала, который издали по итогам многолетней археологической экспедиции за слоном.
Как рассказывало URA.RU, останки трогонтериевого слона нашли в Оханском районе Пермского края. Сейчас специалисты изучают кости, чтобы создать модель полного скелета в масштабе 1:1. Ее установят в новом палеонтологическом музее «Пермский период». У слона есть свой сайт — там рассказывается не только нем, но и об эпохе, в которой он жил, об истории раскопок под Оханском и много другое. Здесь же можно оставить свой вклад в его судьбу.
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