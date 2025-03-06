06 марта 2025

Пермский музей собирает деньги на постройку скелета трогонтериевого слона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У пермского мамонта (на фото) появится старший сосед
У пермского мамонта (на фото) появится старший сосед Фото:

Пермский краеведческий музей объявил акцию «Собери слона», в рамках которой нужно собрать три миллиона рублей. Эти деньги необходимы на постройку научной модели скелета трогонтериевого слона. Оригинальные кости доисторического животного, которые нашли в Оханском районе, будут изучаться исследователями, рассказала директор музея Татьяна Вострикова.

«Мы выбрали принцип сборки слона методом научной реконструкции. Чтобы оригинальные кости с раскопа остались для последующего научного изучения и открытий. Поэтому будем делать 3D-копию слона для последующей ее печати. Мы придумали программу „Собери слона“. Это просветительская программа, чтобы помочь тем, кто интересуется науками о земле, краеведением, историей. Для всех тех, кто готов поучаствовать любой суммой в истории „Собрать слона“», — сообщила Вострикова на презентации журнала, который издали по итогам многолетней археологической экспедиции за слоном.

Как рассказывало URA.RU, останки трогонтериевого слона нашли в Оханском районе Пермского края. Сейчас специалисты изучают кости, чтобы создать модель полного скелета в масштабе 1:1. Ее установят в новом палеонтологическом музее «Пермский период». У слона есть свой сайт — там рассказывается не только нем, но и об эпохе, в которой он жил, об истории раскопок под Оханском и много другое. Здесь же можно оставить свой вклад в его судьбу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский краеведческий музей объявил акцию «Собери слона», в рамках которой нужно собрать три миллиона рублей. Эти деньги необходимы на постройку научной модели скелета трогонтериевого слона. Оригинальные кости доисторического животного, которые нашли в Оханском районе, будут изучаться исследователями, рассказала директор музея Татьяна Вострикова. «Мы выбрали принцип сборки слона методом научной реконструкции. Чтобы оригинальные кости с раскопа остались для последующего научного изучения и открытий. Поэтому будем делать 3D-копию слона для последующей ее печати. Мы придумали программу „Собери слона“. Это просветительская программа, чтобы помочь тем, кто интересуется науками о земле, краеведением, историей. Для всех тех, кто готов поучаствовать любой суммой в истории „Собрать слона“», — сообщила Вострикова на презентации журнала, который издали по итогам многолетней археологической экспедиции за слоном. Как рассказывало URA.RU, останки трогонтериевого слона нашли в Оханском районе Пермского края. Сейчас специалисты изучают кости, чтобы создать модель полного скелета в масштабе 1:1. Ее установят в новом палеонтологическом музее «Пермский период». У слона есть свой сайт — там рассказывается не только нем, но и об эпохе, в которой он жил, об истории раскопок под Оханском и много другое. Здесь же можно оставить свой вклад в его судьбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...