Новый палеонтологический музей «Пермский период» вместит в себя существующий Музей пермских древностей и Детский музейный центр. Он разместится на площадях цеха бывшего завода им. Шпагина. Сегодня журналистам представили проект нового музея. Как отметил во время презентации архитектор Дмитрий Барьюдин, он будет во всех смыслах многослойным и многоуровневым. Теперь посетители смогут заглянуть мамонту в глаза.
«Будет несколько залов, где разместятся самые крупные экспонаты. Это трогонтериевый слон, мамонт, динозавры, бизон и прочие. Также будет большой пандус, который обеспечит маломобильным людям доступ на вторые уровни музея, а с другой стороны — это альтернативный маршрут по экспозиции. Ведь чрезвычайно важно — взглянуть мамонту в глаза. И мы сможем это сделать, поднявшись на уровень глаз мамонта», — отметил Барьюдин.
Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, которая вынашивала проект палеонтологического музея более 10 лет, отметила, что площади нового здания позволят достать из запасников тысячи экспонатов. «Музей пермских древностей уже вырос из своего пространства. Теперь у нас будет не 400 квадратных метров, а 2 800. Сейчас мы экспонируем 863 экспоната, а музей „Пермский период“ покажет около семи тысяч», — подчеркнула Вострикова.
О сроках открытия нового музея министр культуры Пермского края Алла Платонова предпочла не говорить. По ее словам, сейчас идет поиск подрядчика для монтажа экспозиции. После заключения контракта станет ясна и дата начала работы музея.
О планах создать в Перми музей палеонтологии говорится с 2013 года. В 2023 году Татьяна Вострикова сообщила, что идея нашла поддержку в федеральном министерстве культуры. В 2024 году краеведческий выиграл грант в три миллиона рублей от фонда Владимира Потанина, который направили на развитие направления, связанного с палеонтологией и пермским геологическим периодом. В новом музее разместят, кроме прочего, полноразмерную модель скелета трогонтериевого слона, найденного в Оханском районе Пермского края.
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