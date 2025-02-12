В Перми ученые сканируют кости трогонтериевого слона для создания его 3D-модели. Фото

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Модель скелета выставят в новом палеонтологическом музее
Модель скелета выставят в новом палеонтологическом музее Фото:

В Пермском краеведческом музее создадут детализированную копию скелета трогонтериевого слона. Для этого ученые проведут 3D-сканирование костей древнего животного, которые были найдены в Оханском районе. Затем модель полного скелета будет воссоздана в масштабе 1:1, рассказали в музее.

«3D-сканирование — быстрый и бережный способ оцифровки костей для изготовления их моделей. Используя 3D-модели, можно реконструировать кости, восстанавливать недостающие части. Пермский краеведческий музей планирует воссоздать научную копию скелета трогонтериевого слона из современных легких материалов в масштабе 1:1», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Останки трогонтериевого слона ранее нашли в Оханском районе Пермского края. Палеонтологические раскопки шли около 10 лет. В результате музей собрал 70% от целого скелета предка мамонта. Научная копия скелета будет представлена в экспозиции музея «Пермский период», который сейчас создается.

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В Пермском краеведческом музее создадут детализированную копию скелета трогонтериевого слона. Для этого ученые проведут 3D-сканирование костей древнего животного, которые были найдены в Оханском районе. Затем модель полного скелета будет воссоздана в масштабе 1:1, рассказали в музее. «3D-сканирование — быстрый и бережный способ оцифровки костей для изготовления их моделей. Используя 3D-модели, можно реконструировать кости, восстанавливать недостающие части. Пермский краеведческий музей планирует воссоздать научную копию скелета трогонтериевого слона из современных легких материалов в масштабе 1:1», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Останки трогонтериевого слона ранее нашли в Оханском районе Пермского края. Палеонтологические раскопки шли около 10 лет. В результате музей собрал 70% от целого скелета предка мамонта. Научная копия скелета будет представлена в экспозиции музея «Пермский период», который сейчас создается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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