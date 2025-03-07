Умер создатель программы «Человек и закон»

На 88-м году жизни скончался режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе, известный своей работой над телевизионной программой «Человек и закон». Об этом сообщила кинокомпания «Синтез-Интегра», с которой режиссер сотрудничал в последние годы своей творческой деятельности.
«Не стало Вахтанга Евгеньевича Микеладзе, работавшего в последние годы с нашей кинокомпанией», — говорится в публикации кинокомпании. Информацию о его смерти также подтвердили близкие режиссера телеканалу «Россия — Культура». Конкретная причина смерти Вахтанга Микеладзе на данный момент неизвестна.
В течение 53 лет своей кинематографической карьеры Микеладзе создал свыше 2,5 тысяч фильмов и получил более 500 различных наград и призов. Он внес значительный вклад в создание известной телевизионной программы «Человек и закон», а также был автором и режиссером серий «Документальный детектив» и «Детективные истории». За свою киноработу о детской преступности под названием «Серые цветы» Микеладзе был отмечен на XXVI Лейпцигском кинофестивале. Среди других его известных работ — фильмы «Умереть в Сталинграде» (2014), «Эрмитаж. Пульс жизни» (2014) и «Кровавые листья сакуры» (2015).
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