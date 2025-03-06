06 марта 2025

В Перми продают вертолет по цене «трешки» в Москве. Скрин

В Перми на продажу выставили вертолет за 67 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вертолет выпущен в 2017 году
Вертолет выпущен в 2017 году Фото:

В Перми на продажу выставили вертолет за 67 млн рублей. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений.

«Вертолет Robinson 44 Raven ll 2017 года выпуска. Цвет — черный металлик. Цена составляет 670 тысяч долларов. Наработка — 390 часов. Календарный срок — до июня 2029 года», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на продажу выставили круизный катер с каютой Chaparral 327 SSX. За боурайдер 2015 года выпуска озвучили цену в 28,9 млн рублей. 

К покупке предлагается вертолет в цвете черный металлик
К покупке предлагается вертолет в цвете черный металлик
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на продажу выставили вертолет за 67 млн рублей. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений. «Вертолет Robinson 44 Raven ll 2017 года выпуска. Цвет — черный металлик. Цена составляет 670 тысяч долларов. Наработка — 390 часов. Календарный срок — до июня 2029 года», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на продажу выставили круизный катер с каютой Chaparral 327 SSX. За боурайдер 2015 года выпуска озвучили цену в 28,9 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...