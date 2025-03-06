Вертолет выпущен в 2017 году
В Перми на продажу выставили вертолет за 67 млн рублей. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений.
«Вертолет Robinson 44 Raven ll 2017 года выпуска. Цвет — черный металлик. Цена составляет 670 тысяч долларов. Наработка — 390 часов. Календарный срок — до июня 2029 года», — говорится в объявлении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на продажу выставили круизный катер с каютой Chaparral 327 SSX. За боурайдер 2015 года выпуска озвучили цену в 28,9 млн рублей.
К покупке предлагается вертолет в цвете черный металлик
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