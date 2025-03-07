Челябинск привлек федеральных застройщиков дорожающими «квадратами» и проектами КРТ

На рынок Челябинска в 2025 году официально зашел федеральный застройщик «Брусника», который будет возводить микрорайон по проекту КРТ рядом с кинотеатром Пушкина. А застройщик из Самары «Глобал вижн» возведет микрорайон на месте бывших военных городков на АМЗ. Почему Челябинск заинтересовал девелоперов из других городов, рассказал руководитель агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.
«Челябинск выровнялся по ценам по стоимости жилья по сравнению с другими российскими городами. У нас всегда была недвижимость очень низкой стоимости. Из-за этого другие застройщики, федеральные игроки, не заходили к нам в город и не возводили здесь те объекты, которые они уже сейчас строят. Это жилье повышенного комфорт-класса», — сообщил Подпятников.
Как отметил Подпятников, теперь цена поднялась, и у федеральных застройщиков складывается математика, к которой они привыкли в других городах-миллионниках. Также причиной интереса федеральных застройщиков стало содействие со стороны органов власти.
В Челябинске появился удобный механизм получения документов для строительства по программе КРТ. В столице Южного Урала сегодня уже более 17 проектов КРТ, также появляются и инвесторы, ведь для них готовят специальные условия. Причем, многие застройщики отмечают, что программа КРТ очень хорошо написана.
«Сейчас новые условия КРТ достаточно упрощают процедуру застройщикам, документальную, и делают возможным развитие города в центре, а не на окраинах. Интересы государства теперь превыше интереса частного лица», — сообщил Подпятников.
Раньше, если кто-то не хотел съезжать из аварийного дома и завышал цены, все останавливалось. Расселить дом было невозможно. Из-за этого не получалось развивать город внутри сложившегося района. Теперь на основании нового закона и программы КРТ делается реальная оценка объекта, и за реальные деньги эта недвижимость выкупается у владельцев.
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