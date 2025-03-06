Власти Сургута назвали худшие управляющие компании

В мэрии Сургута назвали лучшие и худшие УК города
Власти Сургута (ХМАО) составили рейтинг управляющих компаний (УК) по итогам второго полугодия 2024-го года. Список лидеров и аутсайдеров из 27 УК администрация опубликовала на своем официальном сайте.
«„Монолит“ (27 место), „Градсервис“ (26 место), Центр содействия собственникам недвижимости (25 место)», — сообщается на сайте мэрии Сургута. Тройку лидеров заняли УК «Уют», «ДЕЗ ВЖР» и «Брусника».
Рейтинг был подготовлен жилстройнадзором Югры. Оценивали управляющие компании ЖКХ региона и мэрия Сургута.
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