06 марта 2025

Власти Сургута назвали худшие управляющие компании

Власти Сургута составили рейтинг управляющих компаний
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Сургута назвали лучшие и худшие УК города
В мэрии Сургута назвали лучшие и худшие УК города Фото:

Власти Сургута (ХМАО) составили рейтинг управляющих компаний (УК) по итогам второго полугодия 2024-го года. Список лидеров и аутсайдеров из 27 УК администрация опубликовала на своем официальном сайте.

«„Монолит“ (27 место), „Градсервис“ (26 место), Центр содействия собственникам недвижимости (25 место)», — сообщается на сайте мэрии Сургута. Тройку лидеров заняли УК «Уют», «ДЕЗ ВЖР» и «Брусника».

Рейтинг был подготовлен жилстройнадзором Югры. Оценивали управляющие компании ЖКХ региона и мэрия Сургута.

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Власти Сургута (ХМАО) составили рейтинг управляющих компаний (УК) по итогам второго полугодия 2024-го года. Список лидеров и аутсайдеров из 27 УК администрация опубликовала на своем официальном сайте. «„Монолит“ (27 место), „Градсервис“ (26 место), Центр содействия собственникам недвижимости (25 место)», — сообщается на сайте мэрии Сургута. Тройку лидеров заняли УК «Уют», «ДЕЗ ВЖР» и «Брусника». Рейтинг был подготовлен жилстройнадзором Югры. Оценивали управляющие компании ЖКХ региона и мэрия Сургута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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