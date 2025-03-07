Захарова включила святую воду и осиновый кол в список главных угроз для Литвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом отреагировала на доклад спецслужб Литвы, где Россия, Белоруссия и Китай названы основными угрозами для страны. По ее мнению, список оказался неполным без упоминания «святой воды и осины».
«Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала доклад, в котором Литва назвала РФ, КНР и Белоруссию главными угрозами для республики.
Согласно опубликованному на официальном сайте Департамента государственной безопасности Литвы документу, Россия якобы занимается организацией диверсионных акций. Цель этих действий — нанести ущерб западным странам, при этом не переходя к открытому военному конфликту. В дополнение к этому, по данным литовских спецслужб, Москва пытается усилить недоверие жителей западных государств к собственным институтам и давить на политиков для сокращения поддержки Украины.
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