Тюменцам рассказали, какие цветы нельзя дарить на 8 марта

На 8 марта не стоит дарить девушкам цветы, у которых крупный размер пыльцы. Об этом URA.RU рассказала аллерголог лаборатории «Гемотест» Гульнара Меметова.
«Особенно часто аллергия возникает на ромашки, гиацинты, лилии, мимозу, хризантемы. Пыльца у этих цветов крупная, буквально осыпается с бутона. Стоит аллергику понюхать их или даже просто какое-то время быть рядом, может начаться аллергическая реакция», — пояснила она.
Предпочтение рекомендовано отдавать розам, пионам, тюльпанам и георгинам. Меметова добавила, что среди симптомов есть распространенные, на которые стоит обращать внимание в первую очередь. При контакте с цветами стоит быть внимательным, если:
- появляется насморк;
- начинается кашель;
- слезятся и чешутся глаза;
- проявляется чихание.
Иногда может возникнуть сильный отек и становится трудно дышать, добавила аллерголог. «При появлении любого из этих симптомов, стоит держаться от опасного букета подальше. Обычно этого бывает достаточно, но если легче не становится, стоит принять антигистаминные лекарства, которые успокоят разбушевавшийся иммунитет. При сильном отеке нужно незамедлительно вызвать скорую помощь», — предупредила Меметова.
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