06 марта 2025

Работодатели в ЯНАО не хотели брать на работу инвалидов

Предприниматели из Тазовского района скрыли квоты для инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели в ЯНАО не хотят брать на работу инвалидов
Работодатели в ЯНАО не хотят брать на работу инвалидов Фото:

В Тазовском районе ЯНАО  руководство «Тазагрорыбпром» и Антипаютинской школы-интерната скрыли от службы занятости квоты приема инвалидов на работу. В результате прокурорской проверки трое должностных лиц понесут административную ответственность, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой района в отношении ответственных должностных лиц организаций возбуждены административные дела. Нарушения уже устранены, информация о квотировании направлена в соответствующие органы», — сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры на сайте.

Ранее URA.RU сообщило, что работодатели стали чаще предлагать работу предпенсионерам. Так они надеются закрыть потребность в рабочих руках. 

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В Тазовском районе ЯНАО  руководство «Тазагрорыбпром» и Антипаютинской школы-интерната скрыли от службы занятости квоты приема инвалидов на работу. В результате прокурорской проверки трое должностных лиц понесут административную ответственность, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Прокуратурой района в отношении ответственных должностных лиц организаций возбуждены административные дела. Нарушения уже устранены, информация о квотировании направлена в соответствующие органы», — сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры на сайте. Ранее URA.RU сообщило, что работодатели стали чаще предлагать работу предпенсионерам. Так они надеются закрыть потребность в рабочих руках. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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