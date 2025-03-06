Работодатели в ЯНАО не хотели брать на работу инвалидов

В Тазовском районе ЯНАО руководство «Тазагрорыбпром» и Антипаютинской школы-интерната скрыли от службы занятости квоты приема инвалидов на работу. В результате прокурорской проверки трое должностных лиц понесут административную ответственность, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратурой района в отношении ответственных должностных лиц организаций возбуждены административные дела. Нарушения уже устранены, информация о квотировании направлена в соответствующие органы», — сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры на сайте.
Ранее URA.RU сообщило, что работодатели стали чаще предлагать работу предпенсионерам. Так они надеются закрыть потребность в рабочих руках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!